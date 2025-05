Schianto terribile tra un' ambulanza e un' auto | grave un bimbo di 3 anni

ambulanza si è scontrata con un'auto e la vettura è finita in un fossato. Ricoverato in gravi condizioni un bambino di tre anni. Tra i feriti ci sono altri bambini.La dinamica dell'incidente è ancora tutta da accertare, così come. 🔗 Today.it - Schianto terribile tra un'ambulanza e un'auto: grave un bimbo di 3 anni Tragico incidente stradale a Secugnago in provincia di Lodi. Un'si è scontrata con un'e la vettura è finita in un fossato. Ricoverato in gravi condizioni un bambino di tre. Tra i feriti ci sono altri bambini.La dinamica dell'incidente è ancora tutta da accertare, così come. 🔗 Today.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Terribile schianto tra auto e moto, gravissimo un 21enne - Grave incidente nel pomeriggio di oggi, 2 marzo, a Cordignano, all'incrocio tra via Pin delle Portelle e via Dante. Un motociclista 21enne, di Pordenone, si è schiantato contro un suv Audi che ha attraversato la strada al passaggio del ferito. Il giovanissimo è stato soccorso e stabilizzato da... 🔗trevisotoday.it

Maxi schianto in via Battisti tra ambulanza, bus e auto: ci sono feriti - TRIESTE - Un incidente che ha coinvolto un'autovettura, un'ambulanza della Sogit e un autobus della Trieste Trasporti si è verificato intorno alle 12:15 all'incrocio tra via Battisti e via Xydias. Almeno due le persone ferite nel sinistro e trasportate in ospedale dai sanitari del 118 intervenuti... 🔗triesteprima.it

Scontro frontale tra due auto, a bordi anche una bimba di soli 2 anni: schianto terribile - Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 15:30, a Casalmorano, sulla statale 498, a metà strada tra Casalmorano e Casalbuttano. In uno scontro frontale tra due veicoli, una Hyundai e un’Audi, sono rimaste coinvolte quattro persone, tra cui una bimba di 2 anni che viaggiava con i genitori. Gli altri feriti sono una ragazza di 21 anni e due uomini di 23 e 33 anni.Leggi anche: Furgone precipita giù dal viadotto, il dramma a soli 28 anni: l’incidente è spaventoso La piccola, uno dei feriti più gravi, è stata trasportata in codice rosso con elisoccorso, partito da Brescia e ... 🔗thesocialpost.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Schianto terribile tra un'ambulanza e un'auto: grave un bimbo di 3 anni; Terribile incidente a Genova: pedone travolto dopo scontro tra auto e ambulanza; Terribile scontro tra ambulanza e automedica: 5 feriti tra medici e infermieri; Cesena, terribile incidente: un’ambulanza si scontra con un furgone, tre feriti uno è gravissimo VIDEO GALLERY. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Auto si scontra con un’ambulanza a sirene spiegate e si ribalta nel fossato a Secugnago: grave un bimbo di tre anni - Poco dopo il mezzogiorno di oggi un'ambulanza che stava viaggiando a tutta velocità e a sirene spiegate si è scontrata con un'auto sulla SS9, la via ... 🔗fanpage.it

Terribile schianto frontale in Campania: donna di 36 anni muore sul colpo - Come riportato da Il Fatto Vesuviano, purtroppo per una donna di 36 anni che era a bordo di una delle due auto coinvolte nel sinistro, non c’è stato nulla da fare. Sul posto i soccorritori di ... 🔗41esimoparallelo.it

Terribile schianto tra auto e tir, il bilancio è straziante: dove e cosa è successo - Due giovani di 35 e 24 anni perdono la vita in un tragico incidente stradale nel Potentino, coinvolti in uno schianto contro un tir ... 🔗bigodino.it