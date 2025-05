Schianto in moto Moscato e la passione fatale per le due ruote Gravi traumi per la moglie

Non è in pericolo di vita. La donna rimasta ferita nel tragico incidente stradale in cui ieri ha perso la vita Dario Domingo, si trova in ospedale alle Scotte. Soccorsa in codice 3, le sue condizioni sono apparse subito particolarmente serie. La 65enne, infatti ha riportato un politrauma.

