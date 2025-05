Schianto in bici sulla provinciale il responsabile si costituisce

responsabile dell?investimento che la sera del 1° maggio è costato la vita a Lamine Barro, cittadino senegalese travolto mentre. 🔗 Quotidianodipuglia.it - Schianto in bici sulla provinciale, il responsabile si costituisce È stato identificato a Mesagne il presuntodell?investimento che la sera del 1° maggio è costato la vita a Lamine Barro, cittadino senegalese travolto mentre. 🔗 Quotidianodipuglia.it

Se ne parla anche su altri siti

Schianto tra auto sulla Provinciale: tre persone coinvolte, lunghe code - È stato un pomeriggio di passione quello di ieri, mercoledì 26 febbraio, lungo la Sp668 "Lenese" nel territorio di Calcinato, per un incidente stradale avvenuto all'altezza del maxi incrocio con via Duca degli Abruzzi. Probabilmente a causa di una mancata precedenza, ma gli accertamenti della... 🔗bresciatoday.it

Schianto sulla provinciale ad Abbadia Lariana: soccorritori al lavoro e lunghe code - Un violento scontro tra due automobili si è verificato nel pomeriggio di lunedì 28 aprile ad Abbadia Lariana, all'incrocio tra via Nazionale (tratto della SP72) e Piazza della Costituzione Repubblicana. Lo schianto, avvenuto poco prima delle 15, ha coinvolto due persone: una donna di 30 anni e un... 🔗leccotoday.it

Bari, tragico schianto frontale sulla provinciale, due morti - Due persone hanno perso la vita in un terribile incidente frontale avvenuto intorno alla mezzanotte sulla strada provinciale 82 che collega Acquaviva delle Fonti a Gioia del Colle, in provincia di Bari. Le vittime sono un giovane di 19 anni, deceduto sul colpo, e un uomo di 44 anni, che è stato soccorso dal personale del 118 ma è spirato poco dopo essere arrivato all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. 🔗dayitalianews.com

Cosa riportano altre fonti

Maurizio Mezzani, il pensionato di 80 anni morto dopo un incidente in bici sulla provinciale; Schianto tra bici e monopattino: un morto e un ferito; Palù del Fersina, cade in bici: gravissimo il dirigente provinciale Andreatta; Caduta in bici, gravissimo il dirigente provinciale Roberto Andreatta. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Schianto in bici sulla provinciale, il responsabile si costituisce - È stato identificato a Mesagne il presunto responsabile dell’investimento che la sera del 1° maggio è costato la vita a ... 🔗msn.com

Schianto sulla provinciale: due feriti, uno in codice rosso al Giovanni Bosco - Un bruttissimo incidente stradale ha sconvolto la notte del 1° maggio 2025 lungo la provinciale 13, nel tratto tra Busano e Valperga, all’altezza del comune di Rivara, in un rettilineo tristemente ... 🔗giornalelavoce.it