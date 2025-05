Scende dall' autobus e viene travolta mentre attraversa la strada paura per una 41enne

Scendere dal bus che un'auto la travolge e la sbalza sull'asfalto. Investimento oggi pomeriggio, intorno alle 15, in via Manzoni, non distante dall'Inrca. La donna, classe 1984, è finita sopra al cofano dell'auto mentre stava attraversando la strada. Sul posto sono. 🔗 Anconatoday.it - Scende dall'autobus e viene travolta mentre attraversa la strada, paura per una 41enne ANCONA - Non fa in tempo are dal bus che un'auto la travolge e la sbalza sull'asfalto. Investimento oggi pomeriggio, intorno alle 15, in via Manzoni, non distante'Inrca. La donna, classe 1984, è finita sopra al cofano dell'autostavando la. Sul posto sono. 🔗 Anconatoday.it

