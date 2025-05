‘Scelte stupide’ il singolo di Fedez e Clara esce oggi

esce oggi ‘Scelte stupide’, il nuovo singolo di Fedez e Clara, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Warner Music Italy, accompagnato dal videoclip ufficiale. ‘Scelte stupide’ è un brano dalle sonorità cupe e avvolgenti che mette a nudo gli ultimi bagliori di un rapporto destinato a finire, ma che non si è ancora pronti a lasciare andare. Le voci di Fedez e Clara si intrecciano in modo naturale e magnetico, dando vita a un racconto viscerale e autentico su un amore complicato, fatto di slanci irrazionali e cadute inevitabili. ‘Scelte stupide’ prosegue il viaggio sonoro iniziato da Fedez con ‘Battito’, mescolando atmosfere pop alla Artemas a una carica marziale su una base elettronica incalzante e cadenzata, che non permette all’ascoltatore di distogliere l’attenzione. 🔗 Lapresse.it - ‘Scelte stupide’, il singolo di Fedez e Clara esce oggi , il nuovodi, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Warner Music Italy, accompagnato dal videoclip ufficiale.è un brano dalle sonorità cupe e avvolgenti che mette a nudo gli ultimi bagliori di un rapporto destinato a finire, ma che non si è ancora pronti a lasciare andare. Le voci disi intrecciano in modo naturale e magnetico, dando vita a un racconto viscerale e autentico su un amore complicato, fatto di slanci irrazionali e cadute inevitabili.prosegue il viaggio sonoro iniziato dacon ‘Battito’, mescolando atmosfere pop alla Artemas a una carica marziale su una base elettronica incalzante e cadenzata, che non permette all’ascoltatore di distogliere l’attenzione. 🔗 Lapresse.it

Fedez e Clara insieme nel singolo Scelte stupide - Scelte stupide è il nuovo singolo di Fedez e Clara che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio Esce venerdì 2 maggio Scelte stupide, il nuovo singolo di Fedez e Clara che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Warner Music Italy. Dopo la recente partecipazione di entrambi gli artisti al 75° Festival di Sanremo, Fedez e Clara sono tornati in studio, per la prima volta insieme, per unire le forze in nuova musica che accompagnerà tutta l’estate. 🔗.com

‘Scelte stupide’, fuori il nuovo singolo di Fedez e Clara – Video - (Adnkronos) – Fuori da oggi 'Scelte stupide', il nuovo singolo di Fedez e Clara, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Warner Music Italy, accompagnato dal videoclip ufficiale. Quello dei due artisti, è un brano dalle sonorità cupe e avvolgenti che mette a nudo gli ultimi bagliori di un rapporto destinato a […] 🔗periodicodaily.com

Fedez in T-shirt, Clara in reggiseno: avvolti dalle fiamme annunciano il singolo Scelte Stupide - Manca poco all'uscita di "Scelte stupide", il singolo che segna la prima collaborazione di Fedez e Clara. Uscirà il 2 maggio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

