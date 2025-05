Scelte stupide | i tormentoni estivi di Fedez non hanno più niente da dirci?

Vanityfair.it - Scelte stupide: i tormentoni estivi di Fedez non hanno più niente da dirci? In duetto con Clara, il seguito di Battito è una hit abbastanza innocente, lontana sia dal bel risultato da Sanremo e sia dagli eccessi un po' pomposi - ma funzionali - di una Disco Paradise. Sul piatto resta poco, forse solo la voglia di far parlare a tutti i costi 🔗 Vanityfair.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fedez e Clara insieme nel singolo Scelte stupide - Scelte stupide è il nuovo singolo di Fedez e Clara che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio Esce venerdì 2 maggio Scelte stupide, il nuovo singolo di Fedez e Clara che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Warner Music Italy. Dopo la recente partecipazione di entrambi gli artisti al 75° Festival di Sanremo, Fedez e Clara sono tornati in studio, per la prima volta insieme, per unire le forze in nuova musica che accompagnerà tutta l’estate. 🔗.com

‘Scelte stupide’, fuori il nuovo singolo di Fedez e Clara – Video - (Adnkronos) – Fuori da oggi 'Scelte stupide', il nuovo singolo di Fedez e Clara, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Warner Music Italy, accompagnato dal videoclip ufficiale. Quello dei due artisti, è un brano dalle sonorità cupe e avvolgenti che mette a nudo gli ultimi bagliori di un rapporto destinato a […] 🔗periodicodaily.com

Fedez, "Scelte stupide": un clamoroso duetto - Scelte Stupide è il nuovo singolo di Fedez e Clara, disponibile da venerdì 2 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Warner Music Italy. Dopo aver condiviso recentemente il palco del Festival di Sanremo, i due artisti si sono ritrovati per la prima volta in studio, dando vita a un brano destinato a diventare la colonna sonora dell'estate. Con sonorità scure e avvolgenti, Scelte Stupide racconta i momenti finali di una relazione che, nonostante sia al capolinea, fatica a spegnersi del tutto. 🔗liberoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Fedez e Scelte stupide : i suoi tormentoni estivi non hanno più niente da dirci?; Le prime hit in arrivo: ecco i brani che stanno per tormentare l'estate 2025; Fedez in costume, Annalisa con la t-shirt sotto al body: la foto di lancio di Disco Paradise con J-Ax; Anticipazioni di Amici 24: alunni eliminati, ospiti e sfide. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fedez e Scelte stupide : i suoi tormentoni estivi non hanno più niente da dirci? - In duetto con Clara, il seguito di Battito è una hit abbastanza innocente, lontana sia dal bel risultato da Sanremo e sia dagli eccessi un po' pomposi - ma funzionali - di una Disco Paradise. Sul piat ... 🔗vanityfair.it

Fedez e Clara inaugurano la stagione estiva dei tormentoni - “Scelte stupide” dà il kick di inizio alla stagione estiva dei tormentoni 2025. Il brano porta la firma di Fedez e Clara, esperti in materia. Il primo, da anni, appena le temperature si alzano, gioca ... 🔗rockol.it

È uscita ‘Scelte stupide’, il duetto brandizzato di Fedez e Clara - Le programmazioni elettroniche e il tono cupo sembrano sancire la fine dell’era dei tormentoni rétro degli ultimi anni. Basta gelati e carinerie: arrivano sesso e “prodotti non adatti al consumo da pa ... 🔗rollingstone.it