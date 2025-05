‘Scelte stupide’ fuori il nuovo singolo di Fedez e Clara – Video

fuori da oggi 'Scelte stupide', il nuovo singolo di Fedez e Clara, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Warner Music Italy, accompagnato dal Videoclip ufficiale. Quello dei due artisti, è un brano dalle sonorità cupe e avvolgenti che mette a nudo gli ultimi bagliori di un rapporto destinato a .

Fedez e Clara, tra loro nessun flirt ma un featuring. Fuori il 2 maggio “Scelte stupide” - Che qualcosa bollisse in pentola si sapeva, Fedez e Clara nelle scorse settimane erano comparsi diverse volte sui social assieme, tanto che cominciava a rincorrersi la voce che i due condividessero qualcosa in più che il mestiere di cantante. Invece no, segreto svelato, e ha anche un titolo: Scelte stupide. Si intitola così infatti il featuring, in uscita venerdì 2 maggio, dei due artisti le cui strade per la seconda volta in questa stagione musicale si incrociano. 🔗open.online

