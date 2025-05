Scattano i rincari delle tariffe della sosta fino a 390 euro all’ora Ecco cosa cambia

rincari per la sosta e alcune modifiche importanti ai permessi di accesso alla Zona a traffico limitato (Ztl). Le nuove tariffe sono state annunciate a febbraio da Comune insieme all’aumento del prezzo dei biglietti dell’autobus. 🔗 Bolognatoday.it - Scattano i rincari delle tariffe della sosta fino a 3,90 euro all’ora. Ecco cosa cambia Per chi si muove in auto dal 2 maggio entrano in vigore i nuoviper lae alcune modifiche importanti ai permessi di accesso alla Zona a traffico limitato (Ztl). Le nuovesono state annunciate a febbraio da Comune insieme all’aumento del prezzo dei biglietti dell’autobus. 🔗 Bolognatoday.it

Su altri siti se ne discute

Bus, sosta, Irpef e bollo. Il conto per i bolognesi con le nuove tariffe: rincari tra il 14 e il 18% - Chissà cosa avrebbe pensato il ragionier Ugo Fantozzi, svegliandosi sotto le Torri, in una fredda mattinata di febbraio. Scoprendo che, in una manciata di giorni, sono aumentati i prezzi di biglietti e abbonamenti del bus, parcheggi, dehors, addizionale regionale Irpef, Irap, ticket sanitari e bollo dell’auto. Forse, questa volta, il commercialista non l’avrebbe chiamato per chiedere se l’Iva sui sequestri si possa detrarre dalle tasse, ma per capire come arrivare a fine mese. 🔗ilrestodelcarlino.it

Rincari delle tariffe per spedire lettere, raccomandate e pacchi, che riguarderanno sia i consumatori privati che le aziende. Critiche accese di Assoutenti che suggerisce di puntare sul miglioramento dei servizi, piuttosto che farli pagare di più - A partire da oggi, 1 aprile, e non è uno scherzo, inviare una lettera o un pacco costerà di più. Con una delibera emessa lo scorso 14 marzo, infatti, Poste Italiane ha modificato le sue tariffe, applicando una serie di rincari su diversi servizi. Una decisione che, prevedibilmente, sta già scatenando reazioni, in particolare da parte delle associazioni dei consumatori, che chiedono più trasparenza e miglioramenti della qualità. 🔗iodonna.it

Dal 17 marzo scattano maggiori controlli in un quartiere di Verona da parte degli accertatori della sosta - Prosegue a Verona la campagna di sensibilizzazione "Sosta Responsabilmente" promossa da Amt3, con l'obiettivo di informare gli automobilisti sulle vie soggette a maggiori controlli da parte degli accertatori della sosta. Per la settimana compresa tra lunedì 17 marzo e domenica 23 marzo, i... 🔗veronasera.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scattano i rincari delle tariffe della sosta fino a 3,90 euro all’ora. Ecco cosa cambia; Sosta a Bergamo, dal 15 gennaio scattano i rincari. Stretta sulle Ztl; La stangata degli autobus. Sul biglietto un rincaro che supera il 50%; Aumento multe stradali: da gennaio 2025 scattano i rincari. Il tariffario. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Strisce blu, scattano gli aumenti della sosta a Bologna: tutti i prezzi zona per zona - BOLOGNA – Se il 1° marzo è scattato l’aumento del costo di biglietti, carnet e abbonamenti dell’autobus, da oggi 2 maggio aumenta invece il costo della sosta sulle strisce blu, ferme da 14 anni ma che ... 🔗bologna.repubblica.it

Parcheggi e sosta a Bologna, gli aumenti sulle strisce blu dal 2 maggio: cosa cambia, le nuove tariffe, le novità per le auto gpl e a metano - I rincari riguardano la sosta oraria in tutte le zone della città e gli abbonamenti. Cambiamento in vista anche per gli stalli a rotazione ... 🔗corrieredibologna.corriere.it

Parcheggi, battaglia senza sosta: "Rincari solo di pochi spiccioli, la stangata vera è del Governo" - "Mi sorprende molto – afferma Castorri – che a Cesena, parlando di sosta, il dibattito si concentri solo ed esclusivamente sull’incremento delle tariffe a livello comunale, tra i 0,20 ... 🔗msn.com