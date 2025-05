Scatta il bacio tra Noemi e BigMama al Concertone del Primo Maggio | il gesto sulle note di I Kissed a Girl – VIDEO

Primo Maggio a Roma non si parla solo di lavoro. A Piazza San Giovanni, la musica torna a farsi megafono di libertà e diritti. Dopo la pausa per l’edizione serale del telegiornale, l’esibizione di Noemi, BigMama ed Ermal Meta diventa un momento simbolico: un medley che culmina in un gesto inaspettato, un bacio a stampo tra le due conduttrici.I tre artisti uniscono le voci cantando “Albachiara” di Vasco Rossi, poi “Diavolo in me” di Zucchero e “One” degli U2. Un crescendo di emozioni e generi che trova il suo apice con “I Kissed a Girl” di Katy Perry e “Human” dei The Killers: proprio su queste note Noemi e BigMama si avvicinano, si guardano e si baciano sulle labbra. Il pubblico di Piazza San Giovanni reagisce con entusiasmo, lasciandosi andare a un lungo applauso. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Scatta il bacio tra Noemi e BigMama al Concertone del Primo Maggio: il gesto sulle note di “I Kissed a Girl” – VIDEO Sul palco del Concerto dela Roma non si parla solo di lavoro. A Piazza San Giovanni, la musica torna a farsi megafono di libertà e diritti. Dopo la pausa per l’edizione serale del telegiornale, l’esibizione died Ermal Meta diventa un momento simbolico: un medley che culmina in uninaspettato, una stampo tra le due conduttrici.I tre artisti uniscono le voci cantando “Albachiara” di Vasco Rossi, poi “Diavolo in me” di Zucchero e “One” degli U2. Un crescendo di emozioni e generi che trova il suo apice con “I” di Katy Perry e “Human” dei The Killers: proprio su questesi avvicinano, si guardano e si bacianolabbra. Il pubblico di Piazza San Giovanni reagisce con entusiasmo, lasciandosi andare a un lungo applauso. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

