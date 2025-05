Scappa in auto dai carabinieri e si schianta contro un muro poi spintona i militari per fuggire | denunciata

carabinieri ed è stata inseguita dai militari fino a quando si è schiantata contro il muro di un palazzo. Quando è stata raggiunta ha cominciato a imprecare e spintonare i carabinieri nel tentativo di Scappare. 🔗 A Cremona una 53enne ubriaca è fuggita dall'alt deied è stata inseguita daifino a quando si ètaildi un palazzo. Quando è stata raggiunta ha cominciato a imprecare ere inel tentativo dire. 🔗 Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Scappa dai Carabinieri e si schianta con l'auto contro un'abitazione: in carcere - I carabinieri della stazione di Cesena e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato un 50enne, in esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere emessa, su richiesta della Procura della Repubblica di Forlì, dal Giudice del Tribunale di Forlì, a... 🔗cesenatoday.it

Auto investe un 19enne in scooter: la conducente scappa ma poi si presenta ai carabinieri - Questa notte, i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti in via Lazio a Marano per un incidente stradale. Un'auto avrebbe investito un 19enne in sella alla sua moto, fuggendo dopo lo scontro. Il giovane è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Pozzuoli ed è tuttora in... 🔗napolitoday.it

Entra nella via in contromano, si schianta contro un'auto parcheggiata e scappa - Il silenzio della tarda sera e poi, improvvisamente, un botto fortissimo: la donna esce in strada per vedere che cosa era successo e si trova la sua auto gravemente danneggiata. Ma in strada non c’era nessuno Il fatto è accaduto nella tarda serata di Pasquetta a Barlassina. A raccontarlo... 🔗monzatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Scappa in auto dai carabinieri e si schianta contro un muro, poi spintona i militari per fuggire: denunciata; Parma: accoltella la moglie davanti ai figli, 53enne scappa ma nella fuga si schianta con l'auto e muore; Cocaina nell'auto, scappa e si schianta contro la macchina dei carabinieri; Scappa dai Carabinieri e si schianta con l'auto contro un'abitazione: in carcere. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Scappa in auto dai carabinieri e si schianta contro un muro, poi spintona i militari per fuggire: denunciata - A Cremona una 53enne ubriaca è fuggita dall'alt dei carabinieri ed è stata inseguita dai militari fino a quando si è schiantata contro il muro di un ... 🔗fanpage.it

Parma, grave donna accoltellata dal marito: lui scappa e si schianta con l'auto - E' accaduto a San Secondo. I vicini di casa della coppia hanno allertato le forze dell'ordine vedendo i figli della vittima uscire di corsa dall'abitazione. L'uomo è stato fermato dai carabinieri Una ... 🔗informazione.it

Ubriaca guida a fari spenti, all’alt scappa e si schianta: denunciata donna di 53 anni a Cremona - Prima l’inseguimento, poi lo schianto. Quindi la denuncia da parte dei carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. Protagonista della vicenda – avvenuta a Cremona, in piazza Lodi, la scorsa notte ... 🔗msn.com