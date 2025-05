Scandicci via al Parco della Biodiversità | 12 ettari di verde per la città

Parco interamente basato sulla Biodiversità. È ciò che sta alla base della progettazione del lotto 1 del Parco Urbano della Biodiversità di Scandicci, approvato dalla giunta. L'atto, spiega l'amministrazione, è propedeutico al reperimento di fondi per la prima fase di realizzazione del Pubs. 🔗 Firenzetoday.it - Scandicci, via al Parco della Biodiversità: 12 ettari di verde per la città Uninteramente basato sulla. È ciò che sta alla baseprogettazione del lotto 1 delUrbanodi, approvato dalla giunta. L'atto, spiega l'amministrazione, è propedeutico al reperimento di fondi per la prima fase di realizzazione del Pubs. 🔗 Firenzetoday.it

