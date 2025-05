Scandalo in Procura chiesto l’arresto per un magistrato onorario e cinque professionisti

Procuratore onorario tarantino in servizio presso il Tribunale di Lecce, un avvocato del Foro leccese, un funzionario dell’Asl e altri professionisti. La richiesta è stata depositata dalla Procura della Repubblica di Potenza che contesta. 🔗 Lecceprima.it - Scandalo in Procura, chiesto l’arresto per un magistrato onorario e cinque professionisti LECCE – Arresti chiesti per sei persone, tra cui un vicetoretarantino in servizio presso il Tribunale di Lecce, un avvocato del Foro leccese, un funzionario dell’Asl e altri. La richiesta è stata depositata dalladella Repubblica di Potenza che contesta. 🔗 Lecceprima.it

Chi sono Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini, coinvolte nello scandalo Qatargate: la Procura ha chiesto la revoca dell’immunità - La Procura federale del Belgio ha chiesto all’Europarlamento la revoca dell’immunità per due eurodeputate del Partito democratico (S&D in Europa) nell’ambito della cosiddetta inchiesta Qatargate. Chi sono Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini, coinvolte nello scandalo Qatargate: la Procura ha chiesto la revoca dell’immunitàStando a quanto riportato dal quotidiano belga Le Soir, si tratta di Alessandra Moretti e Elisabetta Gualmini. 🔗notizie.com

Saluti romani a Acca Larentia, la Procura di Roma ha chiesto il processo per 31 militanti di CasaPound - La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 31 persone, tutte appartenenti a CasaPound, che effettuarono il saluto romano il 7 gennaio del 2024 nel corso della commemorazione per Acca Larentia 🔗affaritaliani.it

Strage di Ustica, la procura di Roma ha chiesto l’archiviazione - Quarantacinque anni dopo, potrebbe rimanere senza colpevoli la strage di Ustica. La procura di Roma, infatti, ha chiesto al gip l'archiviazione dell'ultima inchiesta sul Dc-9 Itavia che la sera del 27 giugno del 1980 era tragicamente precipitato nel mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. Lo riferisce il quotidiano “La Repubblica”, sottolineando che per i pm lo scenario resta comunque quello della battaglia aerea. 🔗tg24.sky.it

Scandalo Sogei: Cannarsa indagato nella maxi-indagine che ha portato all’arresto del suo predecessore per corruzione - La Procura stringe il cerchio dopo l’arresto di Iorio Il blitz della Guardia di Finanza è scattato in queste ore, con le perquisizioni presso l’abitazione e gli uffici dell’amministratore ... 🔗msn.com

Puglia. Scandalo sanità: chiesto arresto senatore Tedesco (Pd), ai domiciliari uomo scorta di Vendola - 24 FEB - Questa mattina, a seguito di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza, la procura di Bari ha chiesto l'arresto dell'attuale senatore del Pd Alberto Tedesco, ex assessore alla ... 🔗quotidianosanita.it

Scandalo ospedale Covid a Bari, la Procura insiste: quei tre possono delinquere - Ricorso al Riesame dopo il «no» del gip all’arresto di Nuzzo, Tancredi e Zema. «Continuano a prendere contratti pubblici» BARI - A gennaio il procuratore Roberto Rossi aveva chiesto l ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it