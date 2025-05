Scalatrice colpita alla testa da una scarica di sassi

colpita alla testa da una scarica di sassi la Scalatrice austriaca di 27 anni che ieri pomeriggio, giovedì 1° maggio, stava affrontando il quarto tiro della via "La Bellezza di Venere" alle Coste dell'Anglone in Valle del Sarca, in quel di Dro, insieme a un compagno di cordata.

