Sbarchi aprile cancella il calo vantato dal governo | +35% sul 2024 Nell’hotspot di Lampedusa quasi mille persone

Sbarchi del 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024?, aveva detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi il 10 aprile parlando di una conferma del trend innescato già l’anno scorso, con il 60% di arrivi in meno rispetto al 2023 “per merito di una miriade di accordi internazionali”, aveva precisato. Parole che appena due settimane dopo non avrebbe più pronunciato, perché gli arrivi via mare sono aumentati, con più di 1800 Sbarchi solo nell’ultima settimana di aprile, mese che si chiude con 6.400 arrivi, più 35% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, quando erano stati 4.721. Per un totale di 15.543 Sbarchi nel 2025, che quasi pareggiano i 16mila del primo quadrimestre dell’anno scorso.Il 29 aprile a Lampedusa, l’hotspot di Contrada Imbriacola è arrivato a registrare 935 ospiti, con l’immediato trasferimento disposto per 265 persone verso Porto Empedocle. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Sbarchi, aprile cancella il calo vantato dal governo: +35% sul 2024. Nell’hotspot di Lampedusa quasi mille persone “Una diminuzione deglidel 30 per cento rispetto allo stesso periodo del?, aveva detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi il 10parlando di una conferma del trend innescato già l’anno scorso, con il 60% di arrivi in meno rispetto al 2023 “per merito di una miriade di accordi internazionali”, aveva precisato. Parole che appena due settimane dopo non avrebbe più pronunciato, perché gli arrivi via mare sono aumentati, con più di 1800solo nell’ultima settimana di, mese che si chiude con 6.400 arrivi, più 35% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, quando erano stati 4.721. Per un totale di 15.543nel 2025, chepareggiano i 16mila del primo quadrimestre dell’anno scorso.Il 29, l’hotspot di Contrada Imbriacola è arrivato a registrare 935 ospiti, con l’immediato trasferimento disposto per 265verso Porto Empedocle. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

