Satriano l’Inter incassa! Il tecnico Still | Importante per futuro Lens

Satriano non solo rientrerà a pieno regime con il Lens dopo il lungo infortunio, ma permetterà all’Inter di incassare. Il tecnico Still ha parlato di lui.RIENTRO DOPO L’INFORTUNIO – Martin Satriano, dopo il lungo stop per l’infortunio al crociato, è pronto a rimettere piede ufficialmente in campo. A confermarlo il suo allenatore al Lens Will Still: «Martin probabilmente potrà entrare in campo per gli ultimi 15-20 minuti. Sta recuperando da un lungo infortunio, quindi dovremo dargli tempo. Comunque, ha buone sensazioni. Si è allenato a pieno ritmo con noi per due settimane. Martin ha lavorato duramente con lo staff medico e i fisioterapisti per tornare al meglio, è lucido. Anche in termini di mentalità, è molto interessante. Sarà Importante per noi in futuro. Mi tolgo il cappello davanti a Vincent Lannoy (allenatore di fisioterapia e riabilitazione, ndr) che lo ha supportato fin dal suo ritorno in campo. 🔗 Inter-news.it - Satriano, l’Inter incassa! Il tecnico Still: «Importante per futuro Lens» non solo rientrerà a pieno regime con ildopo il lungo infortunio, ma permetterà aldire. Ilha parlato di lui.RIENTRO DOPO L’INFORTUNIO – Martin, dopo il lungo stop per l’infortunio al crociato, è pronto a rimettere piede ufficialmente in campo. A confermarlo il suo allenatore alWill: «Martin probabilmente potrà entrare in campo per gli ultimi 15-20 minuti. Sta recuperando da un lungo infortunio, quindi dovremo dargli tempo. Comunque, ha buone sensazioni. Si è allenato a pieno ritmo con noi per due settimane. Martin ha lavorato duramente con lo staff medico e i fisioterapisti per tornare al meglio, è lucido. Anche in termini di mentalità, è molto interessante. Saràper noi in. Mi tolgo il cappello davanti a Vincent Lannoy (allenatore di fisioterapia e riabilitazione, ndr) che lo ha supportato fin dal suo ritorno in campo. 🔗 Inter-news.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inzaghi Inter, il tecnico favorito per la vittoria della Panchina d’oro: gli altri allenatori in lizza - di RedazioneInzaghi Inter, il tecnico favorito per la vittoria della Panchina d’oro: gli altri allenatori in lizza per il premio a Coverciano Oggi a Coverciano si terrà la cerimonia di consegna del premio della Panchina d’oro per l’ultima stagione di Serie A e Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter campione d’Italia in carica, è tra i più accreditati per la vittoria finale. Questo il recap fatto dalla Gazzetta dello Sport. 🔗internews24.com

Inzaghi Inter, i 7 punti persi negli ultimi 15? adesso pesano: i rimorsi per il tecnico nerazzurro - di RedazioneInzaghi Inter, i 7 punti persi negli ultimi 15? adesso pesano: i rimorsi per il tecnico nerazzurro per la gestione delle energie Nei 14 punti in meno rispetto allo scorso anno tra quelli raccolti finora dall’Inter di Simone Inzaghi, un certo peso ce l’hanno i dieci gol sui venticinque incassati nell’ultimo quarto d’ora, i quali sono costati ai nerazzurri in totale 7 punti. Punti che avrebbero permesso a Simone Inzaghi, come spiega Tuttosport, una gestione diversa delle energie. 🔗internews24.com

Conferenza stampa Inzaghi pre Feyenoord Inter LIVE: le parole del tecnico dei nerazzurri - di Giuseppe ColicchiaConferenza stampa Inzaghi pre Feyenoord Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia della sfida di Champions League La conferenza stampa di Simone Inzaghi, queste le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia di Feyenoord Inter, sfida valevole per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League. La conferenza avrà inizio alle ore 19:00, noi di InterNews24 la seguiremo live. 🔗internews24.com

Su questo argomento da altre fonti

CdS - Satriano se ne va al Lens: l'Inter passa all'incasso. Saluta pure Kamaté; GdS - L'Inter incassa da Satriano e Agoume: tesoretto per il braccetto. Ausilio punta Renan e Perkovic; Quanto guadagna l'Inter dal riscatto di Satriano; Quanto ha speso l’Inter? Saldo e impatto a bilancio del mercato 2024. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Inter: c’è tanto fermento su Satriano, ecco la richiesta dei nerazzurri - L’Inter si è mossa con largo anticipo ... ritenuti non fondamentali per il progetto tecnico. Tra questi c’è sicuramente Martin Satriano, centravanti di origini uruguaiane classe 2001 ... 🔗msn.com

Inter, Satriano è un problema: dubbi sul Brest - L’Inter deve affrontare il problema Satriano che non è convinto di accettare le lusinghe per Brest. I dettagli. In un mondo del calcio sempre più dinamico e imprevedibile, il mercato dei ... 🔗msn.com

L'agente di Satriano a FcIN: "Inter soddisfatta, domani darà il 200%. Chiamate dalla Premier per lui. Sul futuro..." - Inter-Empoli, ossia il presente e il futuro di Martin Satriano. A confermarlo in esclusiva a FcInterNews è Nick Maytum, l’agente del bomber sudamericano: “Sì, esatto. Adesso gioca per i ... 🔗fcinternews.it