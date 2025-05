Sassuolo Carrarese 2-0 i neroverdi non sbagliano e sigillano il 25esimo successo

Sassuolo, 2 maggio 2025 – Ancora una vittoria per il Sassuolo, che sale a quota 25 successi in campionato e resta a +9 sul Pisa secondo. I gol della partita arrivano al 13' e all'87', con la Carrarese che conclude la partita in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Imperiale al 64'.Il Sassuolo batte quindi la Carrarese 2-0 (1-0) nel posticipo della 36esima giornata della Serie B. Per gli emiliani, già matematicamente promossi in A, le reti di Verdi al 13' del primo tempo e Boloca al 42' della ripresa. Ad arbitrare il match per la prima volta Maria Sole Ferrieri Caputi, il primo fischietto donna della serie A.Il tecnico neroverde ha commentato così il match: “Vogliamo continuare a fare quanto fatto fin qui, è stato un percorso bellissimo e vogliamo chiudere nel migliore dei modi. 🔗 Sport.quotidiano.net - Sassuolo Carrarese 2-0, i neroverdi non sbagliano e sigillano il 25esimo successo , 2 maggio 2025 – Ancora una vittoria per il, che sale a quota 25 successi in campionato e resta a +9 sul Pisa secondo. I gol della partita arrivano al 13' e all'87', con lache conclude la partita in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Imperiale al 64'.Ilbatte quindi la2-0 (1-0) nel posticipo della 36esima giornata della Serie B. Per gli emiliani, già matematicamente promossi in A, le reti di Verdi al 13' del primo tempo e Boloca al 42' della ripresa. Ad arbitrare il match per la prima volta Maria Sole Ferrieri Caputi, il primo fischietto donna della serie A.Il tecnico neroverde ha commentato così il match: “Vogliamo continuare a fare quanto fatto fin qui, è stato un percorso bellissimo e vogliamo chiudere nel migliore dei modi. 🔗 Sport.quotidiano.net

