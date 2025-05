Sarà un manager dell’Inghilterra un giorno Bruno Guimaraes ha elogiato il manager del Newcastle United Eddie Howe e spiega come il boss Toon ha colto di sorpresa Arne Slot durante la finale della Coppa Carabao

Bruno Guimaraes ama parlare, ma ammette quando si tratta di descrivere com'è lavorare con Eddie Howe, lotta per trovare le parole."È difficile descrivere quale sia un favoloso essere umano: dovresti lavorare con lui quotidianamente per ottenere il quadro completo di ciò di cui sto parlando", spiega il brasiliano parlando esclusivamente Quattrofourtwo Dopo essere stato nominato il dodicesimo miglior giocatore in Premier League in questa stagione dalla rivista.È stata una stagione superba per Guimaraes, che è anche classificata al n. 4 in Quattrofourtwo's Elenco dei migliori centrocampisti centrali al mondo in questo momento, quando è diventato il primo capitano del Newcastle United a sollevare un trofeo domestico in 70 anni questo marzo. Ma è desideroso di sottolineare che è stata la paura del suo manager che ha portato il club oltre la linea contro il Liverpool a Wembley.

