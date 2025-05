Sapete cosa significa trovare monete in sogno o per strada?

trovare monete per strada, magari sul marciapiede o in qualche angolo nascosto non è una cosa che capita tutti i giorni, ma è meno insolita di quanto si pensi.In genere, quando accade, pensiamo si tratti di un piccolo colpo di fortuna che ci migliora la giornata e che ci fa ritrovare il sorriso.LEGGI ANCHE: — Trovata una lettera, non poteva avvenire una scoperta più romantica di questa >>Che sia anche solo un centesimo, trovare monete è senza alcun dubbio di buon auspicio e anche sognare di ritrovare qualche soldino porta bene: per i più superstiziosi, infatti, significa che dal regno dei morti, qualcuno a noi caro sta cercando di mettersi in contatto e comunicare la sua presenza in modo alternativo.I più scettici faranno fatica a credere che trovare monete per terra sia una sorta di telefonata degli spiriti dei defunti, ma non si può negare che quest’evento apparentemente casuale non ci faccia pensare di essere protetti o ben voluti. 🔗 per, magari sul marciapiede o in qualche angolo nascosto non è unache capita tutti i giorni, ma è meno insolita di quanto si pensi.In genere, quando accade, pensiamo si tratti di un piccolo colpo di fortuna che ci migliora la giornata e che ci fa riil sorriso.LEGGI ANCHE: — Trovata una lettera, non poteva avvenire una scoperta più romantica di questa >>Che sia anche solo un centesimo,è senza alcun dubbio di buon auspicio e anche sognare di riqualche soldino porta bene: per i più superstiziosi, infatti,che dal regno dei morti, qualcuno a noi caro sta cercando di mettersi in contatto e comunicare la sua presenza in modo alternativo.I più scettici faranno fatica a credere cheper terra sia una sorta di telefonata degli spiriti dei defunti, ma non si può negare che quest’evento apparentemente casuale non ci faccia pensare di essere protetti o ben voluti. 🔗 Funweek.it

