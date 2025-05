Anteprima24.it - Santobono, spirometrie gratuite per giornata mondiale asma

Tempo di lettura: < 1 minutoL’è la patologia cronica più diffusa in età pediatrica e colpisce le vie aeree. Una diagnosi precoce è fondamentale, per questo l’AORNPausilipon, aderisce alle iniziative per ladell’che, ogni anno, si celebra il secondo martedì del mese di Maggio (6 maggio) e promuove, per il sabato successivo, unadi prevenzione dedicata ai bambini. Il 10 Maggio, quindi, presso l’ospedale, sarà possibile effettuareper valutare la funzionalità respiratoria dei bambini. Per prenotare è necessario inviare una mail all’indirizzo pneumologia-utsir@pausilipon.it scrivendo nome, cognome, data di nascita del bimbo e un recapito telefonico e attendere una mail di conferma della avvenuta prenotazione. 🔗 Anteprima24.it