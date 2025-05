Sansepolcro Rivi | Tari ridotta del 15% per le attività del centro storico

Durante l'ultima seduta del consiglio comunale è stata approvata una modifica al regolamento, è stata poi deliberata la presa d'atto del piano economico finanziario di Ato e a seguire dato l'ok alle Tariffe smaltimento rifiuti per il 2025. "Cominciamo col ribadire che quanto può fare il.

Sansepolcro, Rivi: "Tari ridotta del 15% per le attività del centro storico" - Durante l’ultima seduta del consiglio comunale è stata approvata una modifica al regolamento Tari, è stata poi deliberata la presa ... limitato” ha dichiarato l’assessore Alessandro Rivi. “Il Comune ... 🔗arezzonotizie.it

