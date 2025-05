Sanità UAP No a trattamenti di medicina estetica nelle farmacie

farmacie si esercitino contemporaneamente attività di estetica e medicina estetica, per di più nei medesimi locali”. Lo rende noto l’Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti ed Ospedalità Privata (UAP), che rappresenta oltre 27.000 strutture sanitarie private, esprimendo “la massima preoccupazione per questa tendenza che viola apertamente la normativa vigente in materia sanitaria e professionale”“L’attività di estetica è regolata dalla Legge n. 11990 e può essere svolta esclusivamente in locali appositamente autorizzati e conformi ai requisiti igienico-sanitari regionali. La medicina estetica, invece, è a tutti gli effetti una prestazione sanitaria, riservata a medici qualificati, da erogarsi in strutture sanitarie che rispettino i requisiti previsti dal D. 🔗 ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato segnalato che in diversesi esercitino contemporaneamente attività di, per di più nei medesimi locali”. Lo rende noto l’Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti ed Ospedalità Privata (UAP), che rappresenta oltre 27.000 strutture sanitarie private, esprimendo “la massima preoccupazione per questa tendenza che viola apertamente la normativa vigente in materia sanitaria e professionale”“L’attività diè regolata dalla Legge n. 11990 e può essere svolta esclusivamente in locali appositamente autorizzati e conformi ai requisiti igienico-sanitari regionali. La, invece, è a tutti gli effetti una prestazione sanitaria, riservata a medici qualificati, da erogarsi in strutture sanitarie che rispettino i requisiti previsti dal D. 🔗 Ildenaro.it

Sanità, Uap:"Perché devono essere colpiti i cittadini del centro sud?" - Le associazioni dei laboratori ANMED, FEDERBIOLOGI, CONFAPI, FEDERANISAP, aderenti a UAP, vogliono chiudere con dignità il peggior capitolo della laboratoristica nazionale avendo anche loro un modello organizzativo inclusivo che garantistica al cittadino la libertà di scelta U.A.P. a tutela d 🔗ilgiornaleditalia.it

