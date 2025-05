Sandro Giacobbe e la lotta contro due tumori | Alla testa e alla prostata ora affronto una cura diversa Teresa è la mia parrucca la Ferrari? La sedia a rotelle

Ferrari” non sfreccia sull’asfalto, ma lo aiuta a muoversi. E “Teresa” non è una nuova fiamma, ma la parrucca che indossa dopo che la chemioterapia gli ha fatto perdere i capelli. Con l’ironia che a volte serve per esorcizzare il dolore, Sandro Giacobbe, 75 anni, racconta al settimanale Gente la sua continua battaglia contro la malattia, senza perdere il sorriso e la voglia di vivere. Il celebre cantautore di “Signora mia” e “Gli occhi di tua madre” combatte da oltre dieci anni con due tumori: un meningioma (al cervello) e un cancro alla prostata. Quest’ultimo, purtroppo, negli ultimi mesi ha mostrato una progressione.“Come sto? Bene. Ieri ho fatto una seduta di chemioterapia e oggi sto bene“, dichiara Giacobbe nell’intervista, aggiornando sulle sue condizioni dopo averne parlato anche a Domenica In due mesi fa. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Sandro Giacobbe e la lotta contro due tumori: “Alla testa e alla prostata, ora affronto una cura diversa. Teresa è la mia parrucca, la Ferrari? La sedia a rotelle” La sua “” non sfreccia sull’asfalto, ma lo aiuta a muoversi. E “” non è una nuova fiamma, ma lache indossa dopo che la chemioterapia gli ha fatto perdere i capelli. Con l’ironia che a volte serve per esorcizzare il dolore,, 75 anni, racconta al settimanale Gente la sua continua battagliala malattia, senza perdere il sorriso e la voglia di vivere. Il celebre cantautore di “Signora mia” e “Gli occhi di tua madre” combatte da oltre dieci anni con due: un meningioma (al cervello) e un cancro. Quest’ultimo, purtroppo, negli ultimi mesi ha mostrato una progressione.“Come sto? Bene. Ieri ho fatto una seduta di chemioterapia e oggi sto bene“, dichiaranell’intervista, aggiornando sulle sue condizioni dopo averne parlato anche a Domenica In due mesi fa. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

