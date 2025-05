Sandro Giacobbe e i tumori la straziante rivelazione sulla moglie e i figli

Sandro Giacobbe, classe 1949, è una di quelle voci che hanno attraversato decenni di musica italiana con brani iconici come Signora mia e Gli occhi di tua madre. Oggi, a 75 anni, il cantautore sta combattendo una delle battaglie più dure della sua vita, quella contro due gravi patologie: un meningioma – un tumore cerebrale benigno – e un tumore alla prostata, che ha progressivamente compromesso la sua mobilità, costringendolo su una sedia a rotelle. A raccontare le sue condizioni è lo stesso Giacobbe, che ha scelto le pagine del settimanale Gente per aggiornare i fan sul suo stato di salute. Il cantautore ha fatto una straziante confessione sulla sua famiglia. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Terribile schianto contro il guardrail, muore così a soli 25 anni: passanti sotto chocLeggi anche: La famosa cantante muore in un tragico incidente in casa: era famosissimaCome sta Sandro Giacobbe Dopo anni di ricoveri, cicli di radioterapia, ormonoterapia e ora di chemioterapia, l’artista ha deciso di affrontare tutto con la forza che lo ha sempre contraddistinto. 🔗 Tvzap.it - Sandro Giacobbe e i tumori, la straziante rivelazione sulla moglie e i figli , classe 1949, è una di quelle voci che hanno attraversato decenni di musica italiana con brani iconici come Signora mia e Gli occhi di tua madre. Oggi, a 75 anni, il cantautore sta combattendo una delle battaglie più dure della sua vita, quella contro due gravi patologie: un meningioma – un tumore cerebrale benigno – e un tumore alla prostata, che ha progressivamente compromesso la sua mobilità, costringendolo su una sedia a rotelle. A raccontare le sue condizioni è lo stesso, che ha scelto le pagine del settimanale Gente per aggiornare i fan sul suo stato di salute. Il cantautore ha fatto unaconfessionesua famiglia. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Terribile schianto contro il guardrail, muore così a soli 25 anni: passanti sotto chocLeggi anche: La famosa cantante muore in un tragico incidente in casa: era famosissimaCome staDopo anni di ricoveri, cicli di radioterapia, ormonoterapia e ora di chemioterapia, l’artista ha deciso di affrontare tutto con la forza che lo ha sempre contraddistinto. 🔗 Tvzap.it

Ne parlano su altre fonti

Sandro Giacobbe e i due tumori: «Non mi arrendo, sogno di fermare la malattia per stare il più possibile con mia moglie e i miei figli» - Nonostante i suoi 75 anni Sandro Giacobbe non si arrende alla malattia. Da tempo il cantautore - celebre per avere portato al successo brani come "Signora mia" e "Gli occhi di tua... 🔗leggo.it

Cos’è il meningioma, il tumore alla testa che ha colpito Sandro Giacobbe: sintomi, cause e cura - Durante la puntata del 16 marzo di Domenica In il cantautore Sandro Giacobbe ha parlato della sua malattia, il meningioma. Cosa sappiamo su questo tumore endocranico, quali sono i sintomi, le cause e la sopravvivenza dopo la diagnosi. I trattamenti disponibili.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sandro Giacobbe, colpito dal meningioma. Quali sono i sintomi e le terapie di questo tumore? - Quasi un anno fa, a “Domenica In” il noto cantante Sandro Giacobbe ha raccontato com’è cambiata la sua vita da quando gli è stato diagnosticato un meningomia. Si tratta di un tumore che colpisce le meningi, le membrane che le avvolgono ed il midollo spinale. Il fatidico evento che ha portato alla diagnosi è stato […] L'articolo Sandro Giacobbe, colpito dal meningioma. Quali sono i sintomi e le terapie di questo tumore? proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sandro Giacobbe e i due tumori: «Non mi arrendo, sogno di fermare la malattia per stare il più possibile con mia moglie e i miei figli» - Nonostante i suoi 75 anni Sandro Giacobbe non si arrende alla malattia. Da tempo il cantautore - celebre per avere portato al successo brani come "Signora mia" e "Gli occhi di ... 🔗msn.com

Sandro Giacobbe, la comparsa del tumore e il meningioma, la moglie 20 anni più giovane, la malattia del figlio: «Una decisione che non auguro a nessuno» - Sandro Giacobbe sarà ospite nel salotto di Mara ... in primis, la lotta contro i tumori - il primo alla prostata, poi il meningioma, infine, il dolore per il cancro che venne diagnosticato ... 🔗msn.com