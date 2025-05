San Siro Inter scaduto il termine per partecipare all’Avviso pubblico ma non è finita qui | in arrivo nuovi ricorsi sulla vendita del Meazza

Siro Inter, scaduto il termine per partecipare all'Avviso pubblico ma non è finita qui: in arrivo nuovi ricorsi

Calcio e Finanza ha fatto il punto sul futuro di San Siro, con l'intenzione di Inter e Milan di acquistarlo per poi costruire il nuovo stadio insieme. La partita è ancora tutta da giocare nonostante un primo termine sia scaduto mercoledì sera.

SAN SIRO INTER – «È scaduto nella serata di mercoledì 30 aprile, alle ore 23.59, il termine per partecipare all'Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di Interesse relative al compendio immobiliare della Grande Funzione Urbana (GFU) "San Siro", comprensivo dello Stadio Giuseppe Meazza. Nessuna proposta è pervenuta». Lo ha annunciato ieri il Comune di Milano. L'Avviso aveva l'obiettivo di verificare l'esistenza di eventuali «proposte migliorative rispetto a quella presentata dalle società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Milan S.p.A.».

