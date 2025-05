San Siro bando chiuso | resta solo il progetto di Milan e Inter

bando chiuso. Sul tavolo del Comune di Milano per il futuro di San Siro resta solo il progetto di Milan e Inter, quello che non piace a una minoranza rumorosa trasversale tra partiti, comitati(ni), vip e residenti ma che è l’unico che possa davvero garantire un futuro all’area dell’attuale Meazza. Punto. Non sono bastati 37 giorni a bando aperto dopo sei anni di discussioni pubbliche perché qualcuno desse consistenza ai tanti “si può fare”. Si può ristrutturare lo stadio e non abbatterlo, si può gestirlo anche senza le due squadre, si può coinvolgere le grandi organizzazioni statunitensi di organizzazione di concerti ed eventi, si può tutto. ma alla fine gli unici ad aver messo sul tavolo di Palazzo Marino un’offerta di acquisto dell’impianto e delle aree limitrofe alla cifra di 197 milioni di euro (prezzo stabilito dall’Agenzia delle Entrate e oggetto di esposti alla Procura di Milano e alla Corte dei Conti) sono stati i due club che ora puntano spediti agli ultimi atti amministrativi di una trattativa fiume avviata nel 2019. 🔗 Panorama.it - San Siro, bando chiuso: resta solo il progetto di Milan e Inter . Sul tavolo del Comune dio per il futuro di Sanildi, quello che non piace a una minoranza rumorosa trasversale tra partiti, comitati(ni), vip e residenti ma che è l’unico che possa davvero garantire un futuro all’area dell’attuale Meazza. Punto. Non sono bastati 37 giorni aaperto dopo sei anni di discussioni pubbliche perché qualcuno desse consistenza ai tanti “si può fare”. Si può ristrutturare lo stadio e non abbatterlo, si può gestirlo anche senza le due squadre, si può coinvolgere le grandi organizzazioni statunitensi di organizzazione di concerti ed eventi, si può tutto. ma alla fine gli unici ad aver messo sul tavolo di Palazzo Marino un’offerta di acquisto dell’impianto e delle aree limitrofe alla cifra di 197 milioni di euro (prezzo stabilito dall’Agenzia delle Entrate e oggetto di esposti alla Procura dio e alla Corte dei Conti) sono stati i due club che ora puntano spediti agli ultimi atti amministrativi di una trattativa fiume avviata nel 2019. 🔗 Panorama.it

Ne parlano su altre fonti

San Siro, scaduto il bando: nessuna proposta alternativa. Ecco il piano di Inter e Milan - Non sono arrivate offerte alternative a quella presentata da Inter e Milan. Ora il Comune di Milano potrà iniziare la trattativa privata con i due club 🔗ilgiornale.it

Domani chiude il bando su San Siro ma i giochi per lo stadio sono già fatti - Scadrà alle 23,59 di domani l’avviso pubblico del Comune di Milano “per la raccolta di manifestazioni di interesse relative al compendio immobiliare della Grande Funzione Urbana (GFU) “San Siro”, comprensivo dello Stadio Giuseppe Meazza”. E probabilmente a Palazzo Marino alle 23,59 di domani non sarà arrivata alcuna risposta. Perché nessuno è nelle condizioni materiali di poter presentare “proposte migliorative rispetto alla proposta presentata dalle società F. 🔗lanotiziagiornale.it

Sala svela su San Siro: «Il bando dello stadio è aperto, l’obiettivo è la cessione entro…» - di RedazioneGiuseppe Sala svela tutto su San Siro, ecco le parole del primo cittadino sul Meazza, spunta anche la data, le sue dichiarazioni Arrivano novità preziose per quanto concerne il futuro dello Stadio San Siro. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, questa mattina a margine delle celebrazioni della Festa del Perdono è tornato a parlare del futuro dell’impianto sportivo milanese. I club Inter e Milan restano all’ascolto, ecco un estratto delle sue dichiarazioni. 🔗internews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

San Siro, bando deserto per il Meazza: cosa succede ora; San Siro, chiuso il bando: entro luglio atteso il progetto di Milan e Inter; Vendita San Siro, il bando è chiuso. Cosa succederà ora? Milan e Inter in attesa: i Due scenari; San Siro, chiuso il bando: entro luglio atteso il progetto di Milan e Inter. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

San Siro, chiuso il bando: entro luglio atteso il progetto di Milan e Inter - Non ci sono proposte alternative a quelle di Inter e Milan per la rigenerazione dello stadio di San Siro. Lo fa sapere il Comune di Milano, che procederà ora con una trattativa privata con i due club ... 🔗ilsole24ore.com

San Siro, bando chiuso: unica offerta da Inter e Milan - Non ci sono proposte alternative a quelle di Inter e Milan per la rigenerazione dello stadio di San Siro. Lo fa sapere il Comune di Milano, che procederà ora con una trattativa privata con i due club. 🔗ticinonotizie.it

Chiuso il bando San Siro, 3 mesi per cedere ai club - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com