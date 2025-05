San Secondo Parmense Dhahri Abdelhakim accoltella la moglie e muore in un incidente durante la fuga

Secondo Parmense, nella Bassa Parmense. Una donna è stata accoltellata più volte all’interno della sua abitazione dal marito, un uomo di 58 anni, Dhahri Abdelhakim, di origine tunisina. Le condizioni della vittima sono gravi.A lanciare l’allarme sono stati i figli della coppia, due bambini di 8 e 6 anni, che dopo aver assistito alla violenta aggressione sono corsi fuori casa gridando aiuto. Una vicina, udite le urla, ha immediatamente contattato i soccorsi.Nel tentativo di fuggire, Dhahri Abdelhakim si è messo alla guida ma ha perso la vita in un incidente stradale frontale con un furgone sulla provinciale 10, poco distante dall’abitazione teatro dell’aggressione. Le autorità non escludono un gesto volontario. I due occupanti del mezzo pesante sono rimasti feriti in modo grave. 🔗 Laprimapagina.it - San Secondo Parmense. Dhahri Abdelhakim accoltella la moglie e muore in un incidente durante la fuga Tragedia familiare a San, nella Bassa. Una donna è statata più volte all’interno della sua abitazione dal marito, un uomo di 58 anni,, di origine tunisina. Le condizioni della vittima sono gravi.A lanciare l’allarme sono stati i figli della coppia, due bambini di 8 e 6 anni, che dopo aver assistito alla violenta aggressione sono corsi fuori casa gridando aiuto. Una vicina, udite le urla, ha immediatamente contattato i soccorsi.Nel tentativo di fuggire,si è messo alla guida ma ha perso la vita in unstradale frontale con un furgone sulla provinciale 10, poco distante dall’abitazione teatro dell’aggressione. Le autorità non escludono un gesto volontario. I due occupanti del mezzo pesante sono rimasti feriti in modo grave. 🔗 Laprimapagina.it

San Secondo Parmense, donna accoltellata, figli danno l’allarme. Marito in fuga muore in un frontale - La donna, rimasta ferita da diverse coltellata a collo, avambraccio e torace, è ricoverata in rianimazione ma sarebbe cosciente. I figli si sono precitati in strada per chiedere aiuto. Il marito della 48enne invece ha perso la vita in un incidente stradale in quello che sembra un tentativo di fuga L'articolo San Secondo Parmense, donna accoltellata, figli danno l’allarme. Marito in fuga muore in un frontale proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

San Secondo Parmense, donna accoltellata, figli danno l’allarme. Marito fermato dopo incidente stradale - La donna, rimasta ferita da diverse coltellata a collo, avambraccio e torace, sarebbe cosciente. I figli si sono precitati in strada per chiedere aiuto L'articolo San Secondo Parmense, donna accoltellata, figli danno l’allarme. Marito fermato dopo incidente stradale proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Donna accoltellata in casa a San Secondo Parmense: è grave - ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione in pieno centro, si cerca il marito Una donna è stata ferita gravemente con diverse coltellate questa mattina nel centro di San Secondo Parmense, nella Bassa Parmense. Colpita più volte in punti vitali Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è stata accoltellata al collo, all’avambraccio e al torace all’interno della sua abitazione. Le ferite multiple riportate sono considerate molto gravi, anche se la donna è stata trovata cosciente dai soccorritori. 🔗dayitalianews.com

Tragedia a San Secondo Parmense: morto in incidente il marito della donna accoltellata - Dhahri Abdelhakim, 58 anni, muore in un frontale sulla provinciale. La Polizia indaga su un possibile gesto estremo. 🔗quotidiano.net

Incidente mortale sulla provinciale vicino a san secondo parmense, uomo coinvolto era marito della donna accoltellata in casa - Dhahri Abdelhakim muore in un incidente frontale a San Secondo Parmense dopo che la moglie è stata accoltellata in casa; la polizia municipale indaga su un possibile gesto volontario. 🔗gaeta.it

Chi è Dhahri Abdelhakim, l’uomo che ha accoltellato la moglie e poi è morto in un incidente a Parma - La donna è in gravissime condizioni. Il marito l'ha accoltellata e poi si è dato alla fuga, morendo in un incidente. 🔗tag24.it