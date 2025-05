San Nicola 2025 | il corteo di tutti tra arte popoli e la danza di RexEstensa

2025 del corteo Storico di San Nicola, diretto da Gianni Ciardo è in programma mercoledì 7 maggio con partenza alle ore 20.30 da Piazza Federico II: Antonella Ruggiero, una delle voci più belle, intense e suggestive del panorama musicale internazionale, sarà la madrina. 🔗 Baritoday.it - San Nicola 2025: il corteo di tutti tra arte, popoli e la danza di RexEstensa L’edizionedelStorico di San, diretto da Gianni Ciardo è in programma mercoledì 7 maggio con pnza alle ore 20.30 da Piazza Federico II: Antonella Ruggiero, una delle voci più belle, intense e suggestive del panorama musicale internazionale, sarà la madrina. 🔗 Baritoday.it

Il Corteo Storico di San Nicola: all'Ati Cube-Ideazione l'organizzazione delle edizioni 2025 e 2026 - L'Ati composta da Cube Comunicazione e Gruppo Ideazione è stata proposta come aggiudicataria del bando biennale per la realizzazione del Corteo Storico di San Nicola a Bari negli anni 2025 e 2026. L'avviso pubblico era stato avviato dalla Ripartizione Culture del Comune di Bari La procedura... 🔗baritoday.it

Corteo Storico di San Nicola, l'edizione 2025 dedicata al ricordo: "La città celebra le radici" - Il progetto presentato vede la direzione artistica e la regia di Gianni Ciardo mentre l’incarico di responsabile del servizio spetta a Christian Calabrese È stata aggiudicata in via definitiva la procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di ideazione, progettazione, realizzazione... 🔗baritoday.it

Bari, figuranti del Corteo Storico di San Nicola 2025: le date e i luoghi dei provini nei 5 Municipi - A Maggio si attende uno degli avvenimenti simbolo della città, il Corteo Storico di San Nicola, e gli aspiranti attori possono prendere nota delle prossime selezioni. L’ATI “CORTEO STORICO SAN NICOLA 25_26” costituita da Gruppo Ideazione s.r.l. e Cube s.p.a. vincitrice del bando comunale per... 🔗baritoday.it

San Nicola 2025, tutti i dettagli sul Corteo Storico: dalla Caravella alla voce di Papa Francesco nello spettacolo finale - Antonella Ruggiero sarà la madrina di quest'edizione. Diverse le novità, anche se al centro della narrazione artistica rimane il legame profondo tra il Santo e il mare ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Corteo Storico di San Nicola 2025, madrina Antonella Ruggiero: programma e novità. Ricordo di Papa Francesco - Sarà Antonella Ruggiero, una delle voci più belle, intense e suggestive del panorama musicale internazionale, la ... 🔗msn.com

Corteo Storico di San Nicola, venerdì la presentazione dell’edizione firmata Gianni Ciardo - Nel corso della conferenza stampa saranno illustrate le principali novità del Corteo 2025, la cui organizzazione è affidata all’Ati composta da Cube Spa e Gruppo Ideazione ... 🔗pugliain.net