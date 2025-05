San Giorgio a TuttoFood 2025 | l' evoluzione del bakery contemporaneo tra nuove tendenze e stili di consumo nel Frozen

San Giorgio Italian bakery House partecipa a TuttoFood 2025 (Padiglione 7, Stand E01), la fiera internazionale B2B dedicata al food & beverage, in programma a Fiera Milano Rho dal 5 all'8 maggio. In questa occasione, l'azienda presenta la sua visione evolutiva del bakery contemporaneo nel settore.

San Giorgio a TuttoFood 2025: l'evoluzione del bakery contemporaneo tra nuove tendenze e stili di consumo nel Frozen - In fiera al centro PROissant, la novità nel protein food, il cornetto clean-label con lievito madre e ingredienti naturali, la graffa senza glutine, omaggio alla tradizione campana che dialoga con il ... 🔗salernotoday.it

San Giorgio Italian Bakery House: a Tuttofood 2025 l'evoluzione del bakery frozen - San Giorgio Italian Bakery House presenta a Tuttofood 2025 il suo rebranding e le novità di prodotto, dal PROissant alla graffa gluten free ... 🔗horecanews.it

