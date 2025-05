San Domenico | doppia festa per i pretoresi a Ottawa e a Cocullo

Domenico di Sora che si festeggia ogni prima domenica di maggio: domenica 4 maggio alle ore 10, infatti, ci sarà il rito dei serpari con successiva premiazione in piazza Roma ed alle ore 12 ci sarà la sacra rappresentazione de "Lu Lope" lungo. 🔗 Chietitoday.it - San Domenico: doppia festa per i pretoresi a Ottawa e a Cocullo Il borgo di Pretoro si prepara ad onorare il suo Sandi Sora che si festeggia ogni prima domenica di maggio: domenica 4 maggio alle ore 10, infatti, ci sarà il rito dei serpari con successiva premiazione in piazza Roma ed alle ore 12 ci sarà la sacra rappresentazione de "Lu Lope" lungo. 🔗 Chietitoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Pretoro in festa per Sant’Emidio e San Domenico Abate: due giorni tra riti antichi e musica - Torna a Pretoro l’appuntamento con i festeggiamenti in onore di Sant’Emidio e San Domenico Abate. Sabato 3 e domenica 4 maggio il borgo si anima con celebrazioni religiose, spettacoli, musica dal vivo e tradizioni popolari. La festa ha preso il via domenica 27 aprile con il rientro della... 🔗chietitoday.it

Monte San Savino in festa: BlueKaos torna e scatena la febbre ’90 - Monte San Savino si prepara a vivere una notte magica all’insegna della nostalgia e dell’energia pura: sabato 12 aprile il Karisma Club apre le sue porte per il ritorno ufficiale del BlueKaos, la storica serata anni ’90 che ha fatto ballare generazioni intere. ? I biglietti sono andati a ruba: sold out per questo evento imperdibile che prenderà il via alle ore 21:00 con la cena, per poi scatenarsi fino a notte fonda con una festa che si preannuncia leggendaria. 🔗lortica.it

San Patrizio 2025, a Pittsburgh tetto crolla durante festa universitaria: 16 feriti - Sedici studenti sono rimasti feriti (tre dei quali in gravi condizioni ma non in pericolo di vita) dopo il crollo del tetto di un portico durante una festa universitaria in occasione della festività di San Patrizio a Pittsburgh (Usa). Il tetto è collassato a causa del peso delle oltre trenta persone che ci si erano sedute sopra, finendo in strada e scatenando il caos. I presenti alla festa erano in gran parte studenti dell’università di Pittsburgh, che si trova a poche centinaia di metri dal luogo del crollo. 🔗lapresse.it

Su questo argomento da altre fonti

San Domenico: doppia festa per i pretoresi a Ottawa e a Cocullo; Visite speciali alla Cripta di San Domenico Maggiore a Napoli per la Festa di Ognissanti; Trauma cranico dopo la caduta: due ragazzini soccorsi a San Domenico dagli sciatori della polizia; A otto anni dal sisma riaperta la chiesa di San Domenico. 🔗Ne parlano su altre fonti

SI RINNOVA IL RITO DEI SERPARI, IN 15MILA A COCULLO. FESTA SAN DOMENICO CANDIDATA PATRIMONIO UNESCO - L’AQUILA – Oltre 15 mila persone hanno preso parte questa mattina alla festa di san Domenico abate di Cocullo, più conosciuta come Rito dei Serpari, il tradizionale appuntamento del primo maggio per i ... 🔗abruzzoweb.it

Serpi e serpari. La festa di San Domenico a Cocullo - VIDEO - In 20mila hanno affollato oggi il borgo di Cocullo (Aq) per la tradizionale Festa di San Domenico con il rito dei serpari, uno degli eventi più suggestivi e identitari del centro Italia. 🔗abruzzolive.tv

COCULLO RILANCIA LA RETE DEI DEVOTI A SAN DOMENICO: VERSO LA FESTA DEL 2025 E NUOVI OBIETTIVI DI VALORIZZAZIONE - L’appuntamento ha avuto un duplice scopo: da un lato preparare la comunità cocullese e i centri coinvolti alla grande edizione 2025 della Festa di San Domenico e del celebre Rito dei Serpari, in ... 🔗reteabruzzo.com