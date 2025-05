San Camillo De Lellis e l’assistenza tra fede e carità | conferenza a Chieti il 7 maggio

Mercoledì 7 maggio 2025 alle ore 18.00 presso l'aula magna del seminario regionale in piazza Trento e Trieste a Chieti ci sarà il penultimo incontro del ciclo di conferenze "Chieti prima di Chieti – Il clero e il sacro nella storia della città" organizzato dal dipartimento di Lettere, Arti e.

Le reliquie del corpo di San Camillo de Lellis sono tornate a Bucchianico - Le reliquie del corpo di San Camillo de Lellis sono tornate a Bucchianico, città natale del protettore dei malati e degli operatori sanitari, nella serata di ieri, 25 aprile. Le reliquie del corpo di San Camillo ieri pomeriggio hanno raggiunto Chieti da Roma, accolte dall’arcivescovo mons... 🔗chietitoday.it

Potenziata l'unità operativa di Nefrologia e Dialisi all'ospedale San Camillo de Lellis: aumentano i posti letto - La Asl Foggia potenzia l'Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero 'San Camillo de Lellis' di Manfredonia, diretta dal dott. Angelo Specchio. Aumentato il numero dei posti letto, che passa da dieci a quattordici. Sarà così possibile prendere in carico più pazienti... 🔗foggiatoday.it

Manfredonia: nuovi medici al presidio ospedaliero “San Camillo de Lellis” - Tarantini Time QuotidianoLa ASL Foggia potenzia il personale medico del Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia con l’intento di rafforzare l’assistenza sanitaria sul territorio e rispondere con maggiore efficacia ed efficienza alle esigenze della popolazione. In considerazione della criticità collegata alla carenza e al turn over dei medici, la Direzione chiederà ai neoassunti la disponibilità, al di là della sede inizialmente assegnata, ad operare anche in altri servizi aziendali qualora si presentasse la necessità. 🔗tarantinitime.it

Le reliquie di san camillo de lellis torneranno a bucchianico nel 2025 durante l’anno giubilare - Le reliquie di San Camillo de Lellis torneranno a Bucchianico nel 2025 durante l’anno giubilare della speranza, con celebrazioni a Roma, Chieti e nella regione Abruzzo guidate da monsignor Bruno Forte ... 🔗gaeta.it

Bucchianico accoglie le reliquie del corpo di San Camillo de Lellis - A distanza di 13 anni dalla prima storica traslazione, il 25 aprile, le reliquie del corpo di San Camillo de Lellis tornano a Bucchianico dove resteranno fino al 30 novembre, prima domenica di Avvento ... 🔗rete8.it