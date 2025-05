San Atanasio | il Santo del 2 maggio e il suo impatto globale

Atanasio: il Santo del 2 maggio

San Atanasio è celebrato il 2 maggio dalla Chiesa Cattolica e da altre confessioni cristiane. Nato ad Alessandria d'Egitto nel 295, Atanasio è noto per il suo ruolo fondamentale nella difesa dell'ortodossia cristiana contro l'arianesimo, una dottrina che negava la divinità di Gesù Cristo. Fu vescovo di Alessandria per oltre 45 anni, durante i quali affrontò numerosi esili a causa delle sue posizioni teologiche.

Il percorso verso la santità

La sua canonizzazione avvenne a causa del suo instancabile impegno per la fede cristiana. Atanasio partecipò al Concilio di Nicea nel 325, dove si oppose fermamente all'arianesimo, contribuendo alla formulazione del Credo Niceno. La sua opera "Contra Arianos" è una delle testimonianze più importanti della sua lotta contro le eresie del tempo.

Cosa riportano altre fonti

Approfondimenti da altre fonti

