Samuel L Jackson e Pierce Brosnan sono nemici nel trailer di The Unholy Trinity

© Movieplayer.it - Samuel L. Jackson e Pierce Brosnan sono nemici nel trailer di The Unholy Trinity È stato diffuso il primo trailer ufficiale di The Unholy Trinity, western d'azione che vede protagonisti Samuel L. Jackson e Pierce Brosnan. Due leggende del cinema tornano sul grande schermo per interpretare personaggi agli antipodi in un western ad alta tensione. Samuel L. Jackson (Pulp Fiction) e Pierce Brosnan (GoldenEye) sono i volti principali di The Unholy Trinity, nuovo film diretto da Richard Gray, di cui è stato appena diffuso il trailer ufficiale. Potete vederlo di seguito. Il titolo, distribuito da Saban Films e Roadside Attractions, uscirà nei cinema statunitensi il 13 giugno 2025. Ambientato nel selvaggio Montana del 1870, The Unholy Trinity mescola elementi da thriller con il fascino crepuscolare del western classico.

