Samsung non si ferma | arriva un corposo aggiornamento per i Galaxy Watch4

Samsung ha rilasciato un corposo aggiornamento al suo smartwatch Galaxy Watch4 che lascia intendere l'arrivo di novità software importanti nel prossimo futuro.L'articolo Samsung non si ferma: arriva un corposo aggiornamento per i Galaxy Watch4 proviene da TuttoAndroid. 🔗 Tuttoandroid.net - Samsung non si ferma: arriva un corposo aggiornamento per i Galaxy Watch4 ha rilasciato unal suo smartwatchche lascia intendere l'arrivo di novità software importanti nel prossimo futuro.L'articolonon siunper iproviene da TuttoAndroid. 🔗 Tuttoandroid.net

Ne parlano su altre fonti

Samsung Galaxy Chromebook Plus arriva in Italia con un’ottima offerta lancio - Samsung Galaxy Chromebook Plus sbarca in Italia con un’interessante coupon sconto L'articolo Samsung Galaxy Chromebook Plus arriva in Italia con un’ottima offerta lancio proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

L’aggiornamento di sistema Google Play di marzo arriva anche sugli ultimi Samsung - Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra stanno ricevendo l'aggiornamento di sistema Google Play di marzo 2025: ecco novità e come aggiornare. L'articolo L’aggiornamento di sistema Google Play di marzo arriva anche sugli ultimi Samsung proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Arriva un nuovo e aggiornato calendario del rollout della One UI 7 per i Samsung Galaxy - C'è un nuovo capitolo della saga legata al travagliatissimo rilascio della One UI 7 da parte di Samsung, in fortissimo ritardo rispetto alle tempistiche a cui ci ha solitamente abituati il colosso sudcoreano. L'articolo Arriva un nuovo e aggiornato calendario del rollout della One UI 7 per i Samsung Galaxy proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Ne parlano su altre fonti

Samsung non si ferma: arriva un corposo aggiornamento per i Galaxy Watch4; Samsung, ecco il Galaxy Ring e tante altre novità. VIDEO; One UI 7: Samsung ferma il rollout per un bug critico (update); One UI 6.1.1 per i Galaxy S23, rollout in corso anche in Italia. Problemi per l'Ultra. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Samsung punta sugli occhiali smart: debutto atteso per gennaio 2025 - Samsung non intende fermarsi. Mentre tutte le chiacchiere e indiscrezioni di quest’ultimo periodo si concentrano sui prossimi Galaxy S25, arriva un’altra “conferma” dai rumor che si ... 🔗msn.com

One UI 7: Samsung ferma il rollout per un bug critico (update) - Samsung ha corretto il problema. Per maggiori informazioni rimandiamo all’articolo dedicato. Non sono bastati i mesi di test aggiuntivi, rispetto a quanto preventivato, per rendere l’aggiornamento a ... 🔗punto-informatico.it

Samsung Galaxy S25 Edge ritarda: arriva entro fine maggio e in soli 2 Paesi | Rumor - Quello che per mesi abbiamo chiamato Galaxy S25 Slim e che invece conosceremo come Galaxy S25 Edge (questo il nome che Samsung ha ufficializzato a inizio anno) non arriverà nei tempi previsti. È in ri ... 🔗hdblog.it