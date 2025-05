Sampdoria a rischio Serie C | cosa manca quanti punti servono e i calendari delle avversarie

Serie C. In una dozzina di giorni (salvo appendice playout) la Sampdoria conoscerà il proprio destino al termine di un campionato di estrema sofferenza, con quattro allenatori cambiati, pochissime vittorie e tanti, troppi errori. Il pareggio contro la. 🔗 Genovatoday.it - Sampdoria a rischio Serie C: cosa manca, quanti punti servono e i calendari delle avversarie Tre partite per evitare di retrocedere inC. In una dozzina di giorni (salvo appendice playout) laconoscerà il proprio destino al termine di un campionato di estrema sofferenza, con quattro allenatori cambiati, pochissime vittorie e tanti, troppi errori. Il pareggio contro la. 🔗 Genovatoday.it

Incubo Sampdoria: la Serie C si avvicina. Viaggio in un anno da dimenticare: a rischio anche Primavera e Women - Incubo. Si può riassumere con una sola parola la stagione della Sampdoria che, con la sconfitta in casa contro il Frosinone, precipita al diciassettesimo... 🔗calciomercato.com

Serie B, Sampdoria-Cittadella: le pagelle degli uomini di Dal Canto - Le pagelle del Cittadella dopo la sconfitta contro la Sampdoria nella 33ªgiornata del campionato di Serie B allo Stadio Ferraris di Genova. CITTADELLA (3-5-2) Kastrati 6,5; Salvi 6 (dal 25' s.t. Casolari 5,5), Pavan 6,5, Capradossi 6; Carissoni 5,5, Vita 5,5 (dal 41' s.t. Tessiore s.v.)... 🔗europa.today.it

Sampdoria occorre fare punti perche sono a rischio anche le gare playout se i punti di distacco tra le due contenenti sono piu di 4. - Mancano tre gare alla fine del campionato di Serie B, e purtroppo la Sampdoria è impelagata più che mai nella lotta per non finire per la prima volta dopo quasi 80 anni di storia in serie C. Ed allora ... 🔗ligurianotizie.it

Tra il rischio Serie C e il debito da sanare: la Sampdoria è nel caos - A un passo dal baratro. La Sampdoria perde ancora, questa volta a Carrara, per 1-0 e adesso rischia veramente di non mantenere la categoria. La retrocessione in Serie C, peraltro sarebbe la prima di u ... 🔗msn.com

Sampdoria, cosa succede dal punto di vista finanziario in caso di retrocessione in Serie C? L’indiscrezione spiazza tutti, i dettagli - Sampdoria, dopo l’approvazione del bilancio 2024 emergono ulteriori scenari da affrontare in caso di retrocessione in Serie C: i dettagli A quattro giornate dal termine la Sampdoria è più che mai immi ... 🔗sampnews24.com