benemerenza civica al maresciallo Gaetano Talente, resosi protagonista nello scorso 16 febbraio del provvidenziale salvataggio di un uomo di 79 anni, colto improvvisamente da un malore mentre era alla guida della propria autovettura.Iscriviti al canale. 🔗 Ferraratoday.it - Salvò la vita a un anziano colto da malore, il Comune gli conferisce la benemerenza E' stato consegnato un attestato dicivica al maresciallo Gaetano Talente, resosi protagonista nello scorso 16 febbraio del provvidenziale salvataggio di un uomo di 79 anni,improvvisamente da unmentre era alla guida della propria autovettura.Iscriviti al canale. 🔗 Ferraratoday.it

