Salviniin Ucraina passi verso paceUe non faccia saltare tavolo

verso la Pace. E che l'Unione Europea non cerchi di far saltare il tavolo con eserciti o debiti europei per comprare nuove armi". Lo scrive il leader della Lega, Matteo Salvini, su X, postando le ultime dichiarazioni del vicepresidente Usa, J.D. Vance ("Kiev e Mosca hanno presentato proposte per la pace") e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky (in merito all'accordo con gli Usa per le terre rare).

Ucraina, Trump: «I miei negoziatori verso la Russia. Sanzioni devastanti se Mosca rifiuta la tregua. Dazi? Vinceremo la battaglia con l'Ue» - Risponde «no comment» ad una domanda sui colloqui con la Russia per la pace in Ucraina. «Non commenterò. Abbiamo delle persone lì», ha detto Donald Trump sui... 🔗ilmessaggero.it

Ucraina, Trump: «I miei negoziatori sono in viaggio verso Mosca. Se Putin dice no alla tregua, le nuove sanzioni finanziarie sarebbero devastanti» - «I miei negoziatori si stanno dirigendo in Russia proprio ora». A dirlo è Donald Trump, che auspica inoltre che il presidente russo Vladimir Putin «accetti il cessate il fuoco» in Ucraina. «Eventuali sanzioni finanziarie sulla Russia potrebbero essere devastanti», continua il presidente Usa, ribadendo che i presidenti «Bush, Obama e Biden hanno rinunciato alla Georgia e alla Crimea», al contrario di lui che «sta facendo di più». 🔗open.online

Ursula von der Leyen spinge l'Europa verso conflitto contro la Russia: "Prepariamoci alla guerra, Putin una minaccia per Ucraina e Ue", ma lui ha firmato la tregua - Mentre Russia e Stati Uniti hanno trovato un primo punto d’incontro per arrivare al cessate il fuoco tra Mosca e Kiev, l’Unione europea deve prepararsi alla guerra secondo Ursula von der Leyen Intervenendo alla Royal Danish Military Academy, la presidente della Commissione europea, Ursula von 🔗ilgiornaleditalia.it

