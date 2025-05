Salvini rilancia accordo USA-Ucraina su terre rare | L’Ue non faccia saltare il tavolo della pace

della Lega commenta l'intesa tra Kiev e Washington sulle terre rare e invita l'UE a non alimentare il conflitto con nuove spese militari. Intanto emergono dubbi sulla fattibilità economica dell'accordo minerario

