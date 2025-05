Salvini difende l' AfD appena certificata come un rischio per la democrazia dall' intelligence tedesca

intelligence tedesca, l'AfD afd da oggi è un partito estremista di destra e un rischio per la democrazia. In italia a difendere la formazione dell'ultradestra tedesca arriva subito in soccorso il leader della Lega Matteo Salvini, che su X ha parlato di “un altro furto di democrazia”. Finora, a livello federale la formazione politica tedesca era stata classificato come 'caso sospetto' di estremismo di destra. Ora, in un rapporto di oltre 1.100 pagine, l'Ufficio per la protezione della Costituzione – il Bundesamt fuer Verfassungschutz – fa un ulteriore passo avanti, motivato dal “carattere estremista del partito nel suo complesso e che ignora il rispetto della dignità umana". “La concezione prevalente del partito riguardo alle persone, basata sull'etnia e sull'origine, è incompatibile con l'ordinamento fondamentale di una libera democrazia", ??ha affermato l'agenzia precisando - come sottolineato dai vicepresidenti Sinan Selen e Silke Willems - che le dichiarazioni e posizioni del partito e dei principali rappresentanti dell'AfD trasgrediscono il principio costituzionale dell'inviolabilità della dignità umana. 🔗 Ilfoglio.it - Salvini difende l'AfD, appena certificata come un rischio per la democrazia dall'intelligence tedesca Per l', l'AfD afd da oggi è un partito estremista di destra e unper la. In italia are la formazione dell'ultradestraarriva subito in soccorso il leader della Lega Matteo, che su X ha parlato di “un altro furto di”. Finora, a livello federale la formazione politicaera stata classificato'caso sospetto' di estremismo di destra. Ora, in un rapporto di oltre 1.100 pagine, l'Ufficio per la protezione della Costituzione – il Bundesamt fuer Verfassungschutz – fa un ulteriore passo avanti, motivato dal “carattere estremista del partito nel suo complesso e che ignora il rispetto della dignità umana". “La concezione prevalente del partito riguardo alle persone, basata sull'etnia e sull'origine, è incompatibile con l'ordinamento fondamentale di una libera", ??ha affermato l'agenzia precisando -sottolineato dai vicepresidenti Sinan Selen e Silke Willems - che le dichiarazioni e posizioni del partito e dei principali rappresentanti dell'AfD trasgrediscono il principio costituzionale dell'inviolabilità della dignità umana. 🔗 Ilfoglio.it

