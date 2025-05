Salvezza dell' Ucraina o diktat coloniale? Ecco cosa c' è nell' accordo tra Zelensky e Trump |?Il Kyiv Post | Sbloccato l' invio di armi Usa

Cosa riportano altre fonti

Consiglio Ue, niente intesa a 27 sull’Ucraina: la frattura dell’Ungheria di Orban - (Adnkronos) – Il Consiglio Europeo di marzo si chiuderà molto probabilmente senza conclusioni a 27 sull'Ucraina, a causa della perdurante "divergenza" tra i 26 Stati membri e l'Ungheria di Viktor Orban sulla strategia da adottare di fronte alla decisa spinta americana per mettere fine al conflitto che infuria da oltre tre anni alle porte dell'Ue. […] L'articolo Consiglio Ue, niente intesa a 27 sull’Ucraina: la frattura dell’Ungheria di Orban proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Dimissioni dell'ambasciatrice americana in Ucraina Bridget Brink - L'ambasciatrice americana in Ucraina, Bridget Brink, si è dimessa dall'incarico. La notizia anticipata da alcuni media è stata confermata dalla portavoce del dipartimento di Stato, Tammy Bruce, in un briefing con la stampa. Brink è stata nominata per l'incarico dall'ex presidente Joe Biden e ha prestato servizio come ambasciatrice a Kiev dal maggio 2022. "Le auguriamo ogni bene", ha detto la portavoce del dipartimento di Stato. 🔗quotidiano.net

Ecco tutti i punti dell'accordo tra Usa e Ucraina sulle terre rare - La firma dell'intesa sulle terre rare arriva dopo mesi di duri negoziati tra Kiev e Washington. Le autorità ucraine definiscono il patto una "pietra miliare" 🔗ilgiornale.it

Su questo argomento da altre fonti

