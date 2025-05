Salvate il soldato Sergio | Mattarella non ha mai pronunciato quelle parole su salari e famiglie

Salvate il soldato Sergio dalla comunicazione di parte: la mattina del 30 aprile il Romanzo Quirinale della presidenza di Mattarella si è trasformato in un vero e proprio giallo. Al presidente della Repubblica, in visita a Latina alla vigilia della festa del lavoro, sono state infatti attribuite frasi che non ha mai pronunciato.Salvate il soldato Sergio dai suoi collaboratori più “sinistri”parole drammaticamente enfatiche sui salari bassi e sulle famiglie. Mattarella non ha mai detto la frase riportata dalle agenzie e poi dai giornali di sinistra con enfasi: “Tante famiglie non reggono l’aumento del costo della vita. salari insufficienti sono una grande questione per l’Italia”. Il presidente della Repubblica, come ha scoperto Dagospia, si era limitato a un più soft: “salari inadeguati sono un grande problema, una grande questione per l’Italia”. 🔗 Secoloditalia.it - Salvate il soldato Sergio: Mattarella non ha mai pronunciato quelle parole su salari e famiglie ildalla comunicazione di parte: la mattina del 30 aprile il Romanzo Quirinale della presidenza disi è trasformato in un vero e proprio giallo. Al presidente della Repubblica, in visita a Latina alla vigilia della festa del lavoro, sono state infatti attribuite frasi che non ha maiildai suoi collaboratori più “sinistri”drammaticamente enfatiche suibassi e sullenon ha mai detto la frase riportata dalle agenzie e poi dai giornali di sinistra con enfasi: “Tantenon reggono l’aumento del costo della vita.insufficienti sono una grande questione per l’Italia”. Il presidente della Repubblica, come ha scoperto Dagospia, si era limitato a un più soft: “inadeguati sono un grande problema, una grande questione per l’Italia”. 🔗 Secoloditalia.it

Perché la Russia ha attaccato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - Con dieci giorni di ritardo, la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova accusa il presidente della Repubblica di “invenzioni blasfeme”. La politica italiana si unisce nella solidarietà nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo l’attacco di Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo. Attacco arrivato a dieci giorni di distanza da un discorso del Capo dello Stato italiano a Marsiglia, durante il quale ha fatto un parallelismo tra la Germania nazista e la Russia. 🔗notizie.com

Mosca torna ad attaccare Sergio Mattarella: “Il paragone con il Terzo Reich avrà conseguenze” - Il paragone fatto da Sergio Mattarella fra la Russia e il Terzo Reich avrà delle conseguenze. Lo ha detto Maria Zakharova, parlando domenica sera sul canale Rossija 1. Il presidente della Repubblica “ha dichiarato di ritenere che la Russia possa essere equiparata al Terzo Reich. Questo non può e non potrà mai rimanere senza conseguenze“, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo durante la trasmissione ‘Serata con Vladimir Solovyov’, di cui riferiscono le agenzie di stampa russe. 🔗ilfattoquotidiano.it

