Saluti romani sul Piave in 80 alla commemorazione neofascista dell' eccidio dei 113 militari della Rsi A Oderzo striscione di Casapound

Piave, a Ponte della Priula, si è svolta mercoledì mattina una commemorazione in ricordo dei 113 allievi militari della Repubblica Sociale Italiana del collegio. 🔗 Ilgazzettino.it - Saluti romani sul Piave, in 80 alla commemorazione neofascista dell'eccidio dei 113 militari della Rsi. A Oderzo striscione di Casapound SUSEGANA - Lungo il, a Pontea Priula, si è svolta mercoledì mattina unain ricordo dei 113 allievia Repubblica Sociale Italiana del collegio. 🔗 Ilgazzettino.it

Predappio, in 150 ricordano gli 80 anni dalla morte di Mussolini: niente saluti romani - Forlì, 27 aprile 2025 - Circa centocinquanta persone hanno preso parte a Predappio alla commemorazione per l'80esimo anniversario della morte di Benito Mussolini, avvenuta il 28 aprile 1945 a Giulino di Mezzegra in provincia di Como. Hanno partecipato le sorelle Orsola e Vittoria, nipoti di Vittorio Mussolini, primogenito del duce. Nel corteo nel paese natale, che si è formato attorno alle 10 in piazza Sant'Antonio a Predappio per raggiungere il cimitero di San Cassiano, a circa due chilometri, c'erano camicie nere e i labari dei reduci dei combattenti della repubblica sociale e degli arditi ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Daniele Fabbri, saluti romani e apologia di fascismo, ma non come vi immaginate - Probabilmente ultimamente vi sarà capitata la notizia di un comico italiano che è stato denunciato dal nostro presidente del consiglio, Giorgia Meloni, per averla definita “puzzona” all’interno di uno spettacolo di stand up. Ecco, quel comico è Daniele Fabbri, e il fatto, anche se sembra una barzelletta, è successo davvero. E quindi vi suonerà strano immaginarvi uno spettacolo di Daniele Fabbri condito da saluti romani e apologia di fascismo, ecco, ora vi spiego meglio, perché ovviamente nulla è come sembra. 🔗361magazine.com

Como, saluti romani a Dongo: contro manifestazione degli antifascisti - Un centinaio di neofascisti ha omaggiato questa mattina con saluti romani e rose rosse i 15 gerarchi fascisti che, in fuga con Mussolini verso la Svizzero, vennero catturati e fucilati 80 anni fa a Dongo, in provincia di Como, dai partigiani comandati da Walter Audisio, il 28 aprile del 1945. Sul parapetto che affaccia sul lago di Como, i neofascisti hanno da prima appeso i fiori e poi, ordinati su più file, hanno fatto la chiamata del presente facendo i saluti romani. 🔗lapresse.it

Saluti romani sul Piave, in 80 alla commemorazione neofascista dell'eccidio dei 113 militari della Rsi. A Oderzo striscione di Casapound - SUSEGANA - Lungo il Piave, a Ponte della Priula, si è svolta mercoledì mattina una commemorazione in ricordo dei 113 allievi militari della Repubblica Sociale Italiana del ... 🔗msn.com

Saluti romani per Ramelli, la Digos al lavoro per identificare i presenti: procura apre un’inchiesta - In duemila al corteo, concluso con la cerimonia del Presente in via Paladini: fascicolo conoscitivo sulle manifestazioni ... 🔗milano.repubblica.it

Como, saluti romani a Dongo: gli antifascisti rispondono cantando "Bella Ciao" - A Dongo, sul lago di Como, circa cento neofascisti hanno reso omaggio con saluti romani e rose rosse ai gerarchi catturati 80 anni fa. Davanti a loro, separati dalle forze dell'ordine, diverse ... 🔗milano.repubblica.it