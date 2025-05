Salento rissa in spiaggia durante la festa | due feriti

spiaggia in un lido situato sul mare della costa jonica di Torre Lapillo si trasforma in violenta rissa tra due comitive nord-salentine, e due giovani di. 🔗 Quotidianodipuglia.it - Salento, rissa in spiaggia durante la festa: due feriti Il primo maggio di feste e baldorie inin un lido situato sul mare della costa jonica di Torre Lapillo si trasforma in violentatra due comitive nord-salentine, e due giovani di. 🔗 Quotidianodipuglia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Choc in centro a Fidenza, accoltellato durante una rissa in piazzale Matteotti: grave in ospedale - Un grave episodio di violenza si è verificato alle ore 17.30 di martedì 29 aprile in pieno centro a Fidenza. Secondo le prime informazioni un uomo di origine straniera sarebbe stata accoltellata nel corso di una rissa, che avrebbe coinvolto tre persone straniere. Le motivazioni alla base del... 🔗parmatoday.it

Maxi rissa durante il carnevale di Montebelluna, otto giovani denunciati - Sono otto i giovani, tra cui quattro minorenni, denunciati in stato di libertà dai Carabinieri della Compagnia di Montebelluna per il reato di rissa. Il provvedimento arriva al termine delle indagini avviate dopo i fatti del 23 febbraio scorso, quando nel tardo pomeriggio, durante la sfilata dei... 🔗trevisotoday.it

Rissa durante una partita in Spagna, i calciatori perdono la testa: allenatore preso a calci e pugni - Rissa durante una partita in Spagna sospesa al minuto 82. Due espulsioni fanno scoppiare le due panchine scatenando lo scontro fisico tra calciatori. Uno dei due allenatori ha la peggio finendo colpito da calci e pugni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Salento, rissa in spiaggia durante la festa: due feriti; Rissa in spiaggia, feriti due turisti padovani di 21 e 22 anni: «Fratture alle vertebre», ricoverati in ospeda; Gallipoli, ennesima rissa nei pressi di un lido: due turisti feriti; Pesce surgelato e vino caldo: non vogliono pagare il conto, nel ristorante scoppia la rissa. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Salento, rissa in spiaggia durante la festa: due feriti - Il primo maggio di feste e baldorie in spiaggia in un lido situato sul mare della costa jonica di Torre Lapillo si trasforma in violenta rissa tra ... 🔗msn.com

Salento, rissa in un lido durante una festa per il Primo maggio: due ragazzi in ospedale - Almeno dieci i ragazzi coinvolti nel violento litigio in un noto lido della marina di Torre Lapillo, sul versante jonico ... 🔗bari.repubblica.it

Rissa del Primo Maggio a Torre Lapillo: due feriti in un lido affollato di giovani - Torre Lapillo, rissa del Primo Maggio in un lido affollato: due feriti. Indagano i Carabinieri. Alcol tra le cause. Acquisite le immagini delle telecamere. 🔗informatissimo.net