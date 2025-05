Sala Futura in scena la storia d’amore tra Marta Abba e Luigi Pirandello

© Cataniatoday.it - Sala Futura, in scena la storia d’amore tra Marta Abba e Luigi Pirandello storia d'amore tra Marta Abba e Luigi Pirandello rivive in teatro grazie allo spettacolo "Non domandarmi di me, Marta mia" che sarà in scena alla Sala Futura del Teatro Stabile, in via Macallè, da venerdì 2 a domenica 4 maggio. La drammaturga Katia Ippaso, in questo suo spettacolo, ha. 🔗 Lad'amore trarivive in teatro grazie allo spettacolo "Non domandarmi di me,mia" che sarà inalladel Teatro Stabile, in via Macallè, da venerdì 2 a domenica 4 maggio. La drammaturga Katia Ippaso, in questo suo spettacolo, ha. 🔗 Cataniatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sala Futura, in scena la storia d’amore tra Marta Abba e Luigi Pirandello - La storia d'amore tra Marta Abba e Luigi Pirandello rivive in teatro grazie allo spettacolo "Non domandarmi di me, Marta mia" che sarà in scena alla Sala Futura del Teatro Stabile, in via Macallè, da venerdì 2 a domenica 4 maggio. La drammaturga Katia Ippaso, in questo suo spettacolo, ha... 🔗cataniatoday.it

Teatro nel Garage: Formisano porta in scena la storia di “Aniello Vintitrè” con Trapanese - Domenica 13 aprile, alle ore 18, il Teatro nel Garage ospita la prima dello spettacolo “Aniello Vintitrè” scritto e diretto da Salvatore Formisano, con protagonista Sasà Trapanese. Lo spettacolo conduce il pubblico verso il mondo nascosto degli orfanotrofi. Il racconto di un’infanzia trascorsa tra i vicoli bui, nella felice povertà dei bassi napoletani e l’abbandono di una madre nella speranza di salvare il proprio figlio, Aniello Vintitrè (Sasà Trapanese). 🔗ildenaro.it

Sala Assoli-Moscato, Lino Musella porta in scena l’anima poetica di Pasolini in "Come un animale senza nome" - Dal 6 al 9 marzo Lino Musella porta in scena in Sala Assoli-Moscato Come un animale senza nome, opera-concerto originale su testi di Pier Paolo Pasolini. Il poema autobiografico Poeta delle ceneri diventa la colonna vertebrale del corpus pasoliniano, trasformato in drammaturgia poetica da Igor... 🔗napolitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sala Futura, in scena la storia d’amore tra Marta Abba e Luigi Pirandello; Sala Futura, in scena la storia d'amore tra Marta Abba e Luigi Pirandello; Teatro Stabile di Catania, in scena “Fratellina” della Compagnia Scimone e Sframeli: una poetica ricerca dell’umanità perduta - Sala Futura da venerdì 7 a domenica 9 febbraio; “Clinica ovvero i primi nove venerdì del mese” a Sala Futura: nasce una nuova speranza per il teatro. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Alla Sala Futura “Don Giovanni Involontario” tra passioni e trasfigurazioni oniriche - CATANIA – La storia umana e psicologica dello sciupafemmine Francesco Musumeci, interpretato da un più che straordinario Valerio Santi, tra passioni ed amori sul palco della Sala Futura del Teatro ... 🔗newsicilia.it