Sala Consilina è nata ufficialmente la Pro Loco Consilinum Aps

ufficialmente iscritta all’Albo Regionale delle Pro Loco della Campania l’associazione “Pro Loco Cosilinum APS”, con sede a Sala Consilina, riconosciuta con Decreto Dirigenziale numero 25 del 10 aprile 2025, pubblicato sul Burc numero 26 del 22 aprile 2025. Si tratta di risultato. 🔗 Salernotoday.it - Sala Consilina, è nata ufficialmente la “Pro Loco Consilinum Aps” È stataiscritta all’Albo Regionale delle Prodella Campania l’associazione “ProCosilinum APS”, con sede a, riconosciuta con Decreto Dirigenziale numero 25 del 10 aprile 2025, pubblicato sul Burc numero 26 del 22 aprile 2025. Si tratta di risultato. 🔗 Salernotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incendio su un camion sull’A2: traffico bloccato nei pressi di Sala Consilina - Momenti di tensione questa mattina nei pressi dello svincolo di Sala Consilina, lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo“, a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Il sinistro è avvenuto al chilometro 92,900, provocando l’incendio del veicolo. Per motivi di sicurezza, è stata disposta la chiusura temporanea delle corsie di marcia e di emergenza in direzione Fisciano. Soccorsi in azione Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del 118, le squadre dell’Anas e le Forze dell’Ordine per gestire l’emergenza e ripristinare la viabilità nel ... 🔗zon.it

Sala Consilina, contrasto ai furti: l’arma dei carabinieri invia la S.I.O, Squadra di intervento operativo - Dalla trascorsa settimana, nel circondario territoriale di Sala Consilina è attiva una Squadra di Intervento Operativo (S.I.O.) del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli, specializzata nel controllo del territorio e contrasto a forme organizzate di criminalità predatoria, inviata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, d’intesa con la Prefettura di Salerno. Il personale delle S. 🔗zon.it

Aeroporto Costa d'Amalfi: Noi Moderati propone Sala Consilina come capolinea per il Vallo di Diano - L'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi, inaugurato di recente, si sta rapidamente affermando come scalo di riferimento per la provincia di Salerno, assumendo un ruolo sempre più centrale nel panorama del trasporto aereo nazionale e internazionale. Per agevolare l'accesso all'aeroporto, sono stati... 🔗salernotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sala Consilina: è nata la Pro Loco Consilinum Aps; Sala Consilina: è nata la Pro Loco Consilinum Aps; 18 novembre 2022: muore a 89 anni Rosetta Rinaldi, la nonna del web star di «Casa Surace»; Addio a Nonna Rosetta. Il commovente saluto di Casa Surace. 🔗Cosa riportano altre fonti

Sala Consilina, è nata ufficialmente la “Pro Loco Consilinum Aps” - Si tratta di risultato importante, che segna l’inizio di una nuova fase per la vita culturale, turistica e sociale del territorio ... 🔗salernotoday.it

Sala Consilina: è nata la Pro Loco Consilinum Aps - Per la valorizzazione la storia, il patrimonio artistico e archeologico e le sue tradizioni Sala Consilina. È stata ufficialmente iscritta all’Albo Regionale delle Pro Loco della Campania l’associazio ... 🔗msn.com

Sala Consilina: nasce la “Pro Loco Consilium APS”, un nuovo slancio per la promozione del territorio - La Pro Loco Cosilinum nasce dalla volontà di un gruppo di cittadini fortemente motivati a dare il proprio contributo per lo sviluppo di Sala Consilina ... 🔗infocilento.it