Sainz spiega perché Hamilton è in difficoltà con la Ferrari | “C’era da aspettarselo…”

Al Gran Premio di Formula 1 a Miami la Rossa e l'inglese arrivano dopo la delusione e la preoccupazione scaturite per come sono andate le cose in Arabia Saudita. Lo spagnolo, ira alla Williams, ha una teoria molto plausibile su cosa sta accadendo. 🔗 Fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

I dazi USA non sono tutti uguali: l’esperta ci spiega quali prodotti italiani saranno in difficoltà - Parla Sara Armella, avvocato ed esperta in dazi doganali. “Per fronteggiare la situazione: formazione e ricerca di mercati alternativi, privilegiando le zone del mondo con i quali abbiamo libero scambio" 🔗gamberorosso.it

F1, Lando Norris precede Sainz e Leclerc in una FP1 equilibratissima. Hamilton 12°, Kimi Antonelli 14° - Se il buongiorno (o buonanotte in questo caso, visto la differenza di orario) si vede dal mattino… ci attende una stagione davvero interessante. Lando Norris, infatti, ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula Uno 2025, ma gli spunti di interesse sono notevoli. Sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne abbiamo assistito ad un equilibrio letteralmente clamoroso tra le varie scuderie. 🔗oasport.it

Lautaro Inter, quel dato inconfutabile spiega le difficoltà del bomber: ogni dieci tiri il Toro… - di RedazioneLautaro Inter, il capitano sta vivendo una fase di difficoltà rispetto alle medie mentre, un dato spiega il motivo dietro il periodo buio del bomber, i dettagli Lautaro Martinez è uno dei volti di alcune difficoltà che l’Inter di Simone Inzaghi sta affrontando in campionato. Nulla di grave sia chiaro, ma è evidente come il Toro visto fino a questo momento in stagione sia solo un lontano parente di quello a cui eravamo abituati l’anno scorso. 🔗internews24.com

Ne parlano su altre fonti

Sainz spiega perché Hamilton è in difficoltà con la Ferrari: “C’era da aspettarselo…”; Carlos Sainz dice che le difficoltà di Lewis Hamilton alla Ferrari non sono sorprendenti; F1 | Dalla Ferrari alla Williams: Sainz e la sfida in comune con Hamilton; Williams, il risveglio di Sainz: stoccatina a Hamilton fra le righe. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne