Sackboy di LittleBigPlanet è stato rimosso dal logo di PlayStation Astro Bot è la nuova mascotte

rimosso Sackboy dal logo animato di PlayStation Productions, mostrato prima del film Until Dawn. Dove un tempo compariva il pupazzo simbolo di LittleBigPlanet, oggi campeggiano personaggi come Nathan Drake, Ratchet e soprattutto Astro Bot, che occupa sempre più spazio nella rappresentazione visiva del brand PlayStation. Questo cambiamento è stato notato dai fan, grazie a un confronto pubblicato su X (ex Twitter) tra la versione del logo proiettata al cinema durante Gran Turismo nel 2023 e quella più recente. La differenza è lampante: Sackboy non c’è più.Eurogamer segnala che questa esclusione non appare casuale. Già nel 2023 Sony aveva rimosso LittleBigPlanet 3 e tutti i DLC collegati dal PlayStation Store, un altro segnale che indicava un graduale disimpegno verso la serie. 🔗 Game-experience.it - Sackboy di LittleBigPlanet è stato rimosso dal logo di PlayStation, Astro Bot è la nuova mascotte Con un gesto silenzioso ma altamente simbolico, Sony hadalanimato diProductions, mostrato prima del film Until Dawn. Dove un tempo compariva il pupazzo simbolo di, oggi campeggiano personaggi come Nathan Drake, Ratchet e soprattuttoBot, che occupa sempre più spazio nella rappresentazione visiva del brand. Questo cambiamento ènotato dai fan, grazie a un confronto pubblicato su X (ex Twitter) tra la versione delproiettata al cinema durante Gran Turismo nel 2023 e quella più recente. La differenza è lampante:non c’è più.Eurogamer segnala che questa esclusione non appare casuale. Già nel 2023 Sony aveva3 e tutti i DLC collegati dalStore, un altro segnale che indicava un graduale disimpegno verso la serie. 🔗 Game-experience.it

