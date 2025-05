Sabato del Vignaiolo | a Castelvetere sul Calore l’incontro tra vino territorio e passione

Sabato 10 maggio il cuore dell’Irpinia si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dagli amanti del vino e della cultura enogastronomica: il Sabato del Vignaiolo, organizzato dai Vignaioli FIVI della Campania.Dalle 10 alle 18, il suggestivo borgo medievale si trasformerà in un. 🔗 Avellinotoday.it - Sabato del Vignaiolo: a Castelvetere sul Calore l’incontro tra vino, territorio e passione 10 maggio il cuore dell’Irpinia si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dagli amanti dele della cultura enogastronomica: ildel, organizzato dai Vignaioli FIVI della Campania.Dalle 10 alle 18, il suggestivo borgo medievale si trasformerà in un. 🔗 Avellinotoday.it

