Sabato 3 e domenica 4 maggio | Aism in 500 piazze con kit erbe aromatiche per la ricerca sulla sclerosi multipla

Sabato 3 e domenica 4 maggio, 500 piazze italiane saranno animate dall'iniziativa "erbe aromatiche", promossa dai volontari di Aism. In occasione di questo evento, presso i punti di solidarietà verranno distribuiti kit contenenti due piantine selezionate, in cambio di una donazione di 12 euro, a sostegno della ricerca e dei servizi per la sclerosi multipla.

Meteo Italia: Sole fino a sabato, poi piogge in arrivo da domenica 13 aprile - Meteo Italia, prossimi giorni: bel tempo e temperature in aumento fino a sabato, poi da domenica 13 aprile arriva una perturbazione con piogge al Nord e nuvole al Centro-Sud. Nord Italia Fino a sabato 12 aprile, il Nord godrà di condizioni prevalentemente soleggiate, con temperature in aumento. Tuttavia, a partire da domenica 13 aprile, è previsto l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge diffuse, soprattutto nelle regioni nord-occidentali. 🔗dayitalianews.com

Weekend delle Palme: sabato ancora stabile, domenica torna la pioggia - Maurizio Sabatino del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Il robusto promontorio altopressorio, presente sul Mediterraneo centro-occidentale, continua a garantire condizioni di tempo stabile. Instabilità in aumento, sulle nostre regioni settentrionali, dalla serata di sabato, per l’approssimarsi di una saccatura atlantica che andrà ad indebolire il campo pressorio stazionante sul Mediterraneo. 🔗bergamonews.it

Publiacqua, lavori tra Firenze e Prato: erogazione a rischio sabato 10 e domenica 11 maggio. Ecco le zone interessate - Publiacqua informa con una nota che il cantiere che a Firenze sta potenziando la cosiddetta 'autostrada dell'acqua', la posa delle nuove condotte nel tratto tra viale Matteotti e Piazza Beccaria, "arriva a uno snodo cruciale" e tra il 9 e l'11 maggio 2025 le operazioni impatteranno su dieci comuni con possibili disservizi alla rete idrica L'articolo Publiacqua, lavori tra Firenze e Prato: erogazione a rischio sabato 10 e domenica 11 maggio. 🔗.com

Cosa fare (anche gratis) a Roma sabato 3 e domenica 4 maggio: dall'ingresso libero ai Musei ai mercatini vintage con Ficus al Massimo - Il primo fine settimana di maggio è arrivato. A Roma e nei dintorni si respira un piccolo assaggio dell’estate: il sole inizia a risplendere e accompagna i tanti eventi in ... 🔗msn.com

Asparago selvatico e vertuti: le sagre nei dintorni di Roma. Ecco dove andare sabato 3 e domenica 4 maggio - Allegria, tradizione tanta buona cucina. L’appuntamento con le sagre riparte anche nel mese di maggio. Le temperature, almeno nel primo fine ... 🔗msn.com

Roma, carta d'identità elettronica: open day sabato 3 e domenica 4 maggio. I municipi, gli ex Pit e le modalità di prenotazione - Nuovo mese e ancora un altro appuntamento con l'iniziativa di Roma Capitale per ottenere la carta d'identità elettronica. Gli open day proseguono dunque anche nel primo fine ... 🔗msn.com