Russell Brand in tribunale a Londra | deve rispondere di accuse di stupro e reati sessuali

Russell Brand, accusato di violenza sessuale: comparirà in tribunale a Londra - La polizia britannica ha accusato formalmente il comico Russell Brand di stupro e violenza sessuale. Le nuove accuse sono arrivate dopo un’indagine partita da diverse denunce presentate da alcune donne e che risalgono a presunti casi avvenuti tra il 1999 e il 2005. Nel settembre 2023 erano stati Channel 4 e il Sunday Times a pubblicare le dichiarazioni di quattro donne, rimaste anonime, che hanno accusato l’attore di averle violentate o aggredite. 🔗lettera43.it

Russell Brand, il comico in tribunale a Londra al processo per stupro - L’attore e comico Russell Brand è arrivato in un tribunale di Londra per rispondere delle accuse di stupro e violenza sessuale nei confronti di quattro donne ed è stato assediato dai cronisti. Brand, 49 anni, è al Westminster Magistrates’ Court per la sua prima udienza dopo essere stato incriminato il mese scorso. I presunti reati sarebbero stati commessi tra il 1999 e il 2005: uno nella località balneare inglese di Bournemouth e gli altri tre nella zona di Westminster, nel centro di Londra. 🔗lapresse.it

Russell Brand accusato di stupro e violenza sessuale: dovrà comparire in tribunale il 2 maggio - Gli episodi sono stati denunciati da quattro donne diverse e risalirebbero al periodo compreso tra il 1999 e il 2005. L’attore ha sempre negato ogni accusa, dichiarando che le sue relazioni sono sempre state «consensuali» 🔗vanityfair.it

Russell Brand ha ottenuto la libertà condizionale nel processo a suo carico per stupro e aggressione - L'attore e comico britannico si è presentato in tribunale a Londra per la sua prima udienza da quando, il mese scorso, è stato accusato di uno stupro, due violenze sessuali e altri reati a sfondo sess ... 🔗msn.com

L'attore Russell Brand in tribunale per le accuse di stupro - Il comico e attore britannico Russell Brand è arrivato in tribunale nel centro di Londra per rispondere di cinque capi d'accusa per stupro e altri reati sessuali. (ANSA) ... 🔗ansa.it