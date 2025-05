Run2u – Episodio 14 | Marcia e mente d’acciaio con l’esperto FIDAL Massimiliano Cortinovis

Run2u – Tutto il meglio dal mondo del running! Anche oggi aggiornamenti esclusivi, consigli utili e ospiti di spessore! ? Con noi Massimiliano Cortinovis, tecnico FIDAL e allenatore della promettente Marciatrice Alexandrina Mihai. Torna Lorenzo Lotti con il suo #SEMPREDICORSA, non mancano “Le Scelte per voi” e il racconto della 50 km di Romagna con servizi e interviste esclusive. Highlights direttamente dagli organizzatori! In diretta: Mercoledì ore 20:30 con l’atleta di punta Venerdì ore 21:00 con l’esperto della settimana Mandateci i vostri video: sabrinaRun2u@gmail.com Seguiteci per non perdervi nulla! 🔗 Oasport.it - Run2u – Episodio 14: Marcia e mente d’acciaio con l’esperto FIDAL Massimiliano Cortinovis Nuova puntata di– Tutto il meglio dal mondo del running! Anche oggi aggiornamenti esclusivi, consigli utili e ospiti di spessore! ? Con noi, tecnicoe allenatore della promettentetrice Alexandrina Mihai. Torna Lorenzo Lotti con il suo #SEMPREDICORSA, non mancano “Le Scelte per voi” e il racconto della 50 km di Romagna con servizi e interviste esclusive. Highlights direttadagli organizzatori! In diretta: Mercoledì ore 20:30 con l’atleta di punta Venerdì ore 21:00 condella settimana Mandateci i vostri video: sabrina@gmail.com Seguiteci per non perdervi nulla! 🔗 Oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

America Week – Episodio 14 - NEW YORK (ITALPRESS) – Il 2 aprile 2025, il Presidente Donald Trump aveva proclamato il suo “Liberation Day”, annunciando tariffe generalizzate su quasi tutte le importazioni. Un 10% fisso, ma con eccezioni esplosive: 34% alla Cina, 46% al Vietnam, 20% all’Unione Europea. Una guerra commerciale globale, dichiarata in un giorno solo. La reazione dei mercati è stata istantanea. Wall Street è crollata: S&P giù del 4,8%, Nasdaq a -6%, 2,5 trilioni di dollari bruciati in pochi giorni. 🔗unlimitednews.it

MasterChef 14, episodio 10: anticipazioni, tra ospiti stellari e lo Skill Test più difficile - La competizione a MasterChef Italia entra nella fase più calda. Giovedì 13 febbraio, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, i sette cuochi amatoriali rimasti in gara dovranno affrontare tre prove cruciali prima di accedere alla Top 5 della stagione. Ad attenderli ci saranno due giganti della cucina mondiale, pronti a mettere alla prova il loro talento con sfide di altissimo livello. Hélène Darroze e lo Skill Test più difficile della stagione Per l’ultimo Skill Test della stagione, gli aspiranti chef avranno l’onore – e l’onere – di cucinare sotto lo sguardo attento di Hélène ... 🔗nerdpool.it

Matrimonio a Prima Vista 14, ecco cosa succederà nel terzo episodio - © US Warner Bros. DiscoveryL’attesa è finita per la quattordicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista, partito su Real Time con i primi due matrimoni combinati dai tre esperti del reality show: il sociologo Mario Abis, la psicoterapeuta Nada Loffredi e il life-coach Andrea Favaretto. Ma che cosa succederà la prossima settimana, nel terzo episodio in onda mercoledì 23 aprile? Insieme al terzo matrimonio, il focus si concentrerà sulle prime impressioni tra le coppie durante i viaggi di nozze. 🔗davidemaggio.it

Se ne parla anche su altri siti

Run2u – Episodio 14: Marcia e mente d’acciaio con l’esperto FIDAL Massimiliano Cortinovis. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online